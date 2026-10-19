Cổ phiếu ANT lao dốc, Antesco lên kế hoạch chào bán 20 triệu cổ phiếu để trả nợ

HĐQT CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang (Antesco, mã chứng khoán: ANT) đã thông qua phương án chào bán 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1,133. Theo đó, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1,133 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Đợt phát hành dự kiến thực hiện trong năm 2026, toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản nợ vay trong quý I và quý II/2027.

Antesco muốn huy động 200 tỷ đồng từ cổ đông để trả nợ.

Nếu hoàn tất, doanh nghiệp dự kiến thu về 200 tỷ đồng, tương đương khoảng 21,8% dư nợ vay và nợ thuê tài chính gần 917,8 tỷ đồng tại ngày 30/06/2026. Nguồn vốn này có thể giúp Antesco giảm nghĩa vụ nợ và chi phí lãi vay, nhưng đồng thời làm tăng số lượng cổ phiếu lưu hành, ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu của cổ đông không thực hiện quyền mua.

Cổ phiếu ANT lao dốc, áp lực tài chính gia tăng

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ANT đã trải qua xu hướng giảm kéo dài từ đầu năm 2026. Sau giai đoạn giao dịch quanh vùng 26.000-28.000 đồng/cổ phiếu, thị giá giảm dần qua các tháng, có thời điểm dao động quanh vùng 21.000-23.000 đồng/cổ phiếu trước khi xuất hiện nhịp giảm mạnh trong tháng 8. Sang tháng 9 và đầu tháng 10, cổ phiếu chủ yếu giao dịch quanh vùng 14.000-16.000 đồng/cổ phiếu.

Tại phiên sáng 19/10/2026, ANT giao dịch quanh mức 15.350 đồng/cổ phiếu thấp hơn 40% so với vùng 26.000-28.000 đồng/cổ phiếu hồi đầu năm. Như vậy, giá hành dự kiến của ANT thấp hơn gần 35% so với thị giá hiện tại của cổ phiếu.

Cổ phiếu ANT giảm hơn 40% từ đầu năm

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ tại ngày 30/06/2026 cho thấy tổng nợ phải trả của Antesco đạt 1.152,3 tỷ đồng, tăng khoảng 20,2% so với đầu năm và chiếm gần 74,6% tổng tài sản. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, dài hạn đạt khoảng 917,8 tỷ đồng, tăng 10,1%. Tổng tài sản cuối kỳ đạt 1.543,5 tỷ đồng, tăng khoảng 7,4%, trong khi vốn chủ sở hữu giảm từ 477,7 tỷ đồng xuống 391,2 tỷ đồng, tương ứng giảm 18,1%.

Tỷ trọng nợ tăng trong khi vốn chủ sở hữu thu hẹp khiến cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp chịu sức ép lớn hơn. Đáng chú ý, tiền và tương đương tiền tại ngày 30/06/2026 chỉ còn 40,8 tỷ đồng, giảm từ 237,4 tỷ đồng đầu năm, tương ứng giảm khoảng 82,8%. Dù vậy, Antesco vẫn có 352,2 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn thuộc nhóm nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Antesco đạt 926,7 tỷ đồng, giảm khoảng 6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 223,3 tỷ đồng, giảm 13,3%, kéo biên lợi nhuận gộp từ khoảng 26,1% xuống 24,1%. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 78,2 tỷ đồng, nhỉnh hơn mức 77,6 tỷ đồng cùng kỳ nhờ chi phí quản lý doanh nghiệp giảm từ 80,8 tỷ đồng xuống 52,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất vẫn giảm từ 67,9 tỷ đồng xuống 64,4 tỷ đồng, tương ứng giảm khoảng 5%.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Antesco trong 6 tháng đầu năm 2026 âm 16,6 tỷ đồng, cải thiện so với mức âm 94,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là doanh nghiệp tăng vốn ở hàng tồn kho và các khoản phải thu. Tại ngày 30/06/2026, hàng tồn kho đạt 366,2 tỷ đồng, tăng 67% so với đầu năm, trong khi các khoản phải thu ngắn hạn lên 243,8 tỷ đồng, tăng 72,7%.

Ở hoạt động đầu tư, Antesco ghi nhận dòng tiền âm 254,2 tỷ đồng, chủ yếu do chi tiền cho vay, mua công cụ nợ và góp vốn vào đơn vị khác. Trong khi đó, dòng tiền tài chính dương 74,2 tỷ đồng nhờ doanh nghiệp vay mới 893,8 tỷ đồng, cao hơn số tiền trả nợ gốc vay 805,4 tỷ đồng.

Điều này cho thấy dòng tiền của doanh nghiệp vẫn chịu áp lực, khi hoạt động kinh doanh chưa tạo ra dòng tiền dương và nguồn tiền từ hoạt động tài chính phụ thuộc đáng kể vào các khoản vay mới.

Dừng dự án Bình Long, chuyển nguồn lực sang Tây Ninh

Bên cạnh phương án phát hành cổ phiếu, cổ đông Antesco đã thống nhất dừng triển khai dự án mở rộng Nhà máy Bình Long giai đoạn 2 theo biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 07/09/2026. Theo đề xuất của HĐQT, tiến độ hoàn thiện hồ sơ pháp lý không đạt kế hoạch, khiến dự án khó có khả năng đi vào hoạt động trong quý I/2027 như dự kiến ban đầu.

Thay vì tiếp tục dự án Bình Long giai đoạn 2, doanh nghiệp muốn tập trung nguồn lực cho dự án nhà máy chế biến và bảo quản rau quả tại Tây Ninh. Dự án có tổng mức đầu tư tối đa 500 tỷ đồng, công suất dự kiến 33.600 tấn, hướng tới phục vụ kế hoạch tăng trưởng từ năm 2027 và mục tiêu chiến lược đến năm 2030.

Quy mô đầu tư tối đa 500 tỷ đồng tại Tây Ninh lớn gấp 2,5 lần số tiền dự kiến huy động từ đợt phát hành. Trong khi 200 tỷ đồng được xác định dùng để thanh toán nợ vay, nguồn vốn dành cho dự án mới vẫn cần được làm rõ. Các thông tin về vốn đã giải ngân tại dự án Bình Long, chi phí có thể thu hồi, tiến độ đầu tư tại Tây Ninh và kế hoạch tài trợ trong những năm tới sẽ giúp đánh giá đầy đủ hơn nhu cầu vốn của doanh nghiệp.