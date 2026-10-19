Thống đốc Phạm Đức Ấn: Ngân hàng chia sẻ lợi nhuận để giảm lãi suất cho vay các lĩnh vực ưu tiên

Tham dự buổi làm việc còn có các Phó Thống đốc NHNN; lãnh đạo một số Vụ, Cục, đơn vị thuộc NHNN; lãnh đạo Hiệp hội Ngân hàng và lãnh đạo 46 ngân hàng thương mại (NHTM).

Phát biểu khai mạc, Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn cho biết, cuối tuần qua, NHNN đã ban hành Công văn số 9608/NHNN-CSTT về việc triển khai các giải pháp hoạt động của các tổ chức tín dụng tới toàn hệ thống cho thấy quyết tâm tăng trưởng hai chữ số và vấn đề an ninh tiền tệ, an toàn hệ thống của các TCTD được đặt lên hàng đầu. Theo Thống đốc, hệ thống ngân hàng được xem là mạch máu của nền kinh tế. Nếu mạch máu có vấn đề thì cơ thể không thể khỏe mạnh được. Để đạt được tăng trưởng hai chữ số thì việc giữ vững hệ thống ngân hàng, an toàn vĩ mô là vô cùng quan trọng.

Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Thống đốc cập nhật thông tin, tính đến cuối tuần vừa qua, huy động vốn đã tăng trưởng 11,22%, tín dụng tăng 11,44%. Tăng trưởng tín dụng cao khiến chênh lệch giữa dư nợ cho vay và huy động vốn bằng VND vẫn ở mức lớn. Tuy nhiên, nếu như có giai đoạn mức chênh lệch này lên tới gần 2 triệu tỷ đồng thì hiện đã giảm xuống dưới 1,5 triệu tỷ đồng cho thấy sự cải thiện đáng kể trong huy động vốn. Một điểm sáng nữa trong điều hành chính sách tiền tệ đó là trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, tỷ giá vẫn giữ ổn định là một trong đồng tiền giữ được ổn định trong khu vực và trên thế giới. Đó là cơ sở cho các nhà đầu tư và đầu tư nước ngoài tiếp tục tin tưởng đổ vốn vào Việt Nam. Minh chứng vốn giải ngân FDI trong 9 tháng đầu năm rất tích cực, sự ổn định của đồng tiền là một trong những yếu tố góp phần quan trọng vào kết quả này.

Về lãi suất, Thống đốc cho biết, thời gian qua nhiều nước, đặc biệt là EU đến Mỹ chịu nhiều sức ép khiến các nước này phải nâng lãi suất để kiểm soát lạm phát. Việc điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam phải tiếp tục cân đối giữa yêu cầu ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng thực chất cho nền kinh tế.

Vấn đề giảm lãi suất cho vay đã được lãnh đạo Đảng, Chính phủ đặc biệt quan tâm. Tại cuộc gặp doanh nhân ngày 12/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ thực chất những khó khăn, giảm chi phí cho doanh nghiệp, củng cố niềm tin và tạo dựng môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch, thuận lợi. Ngày 16/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp về điều hành chính sách tiền tệ những tháng cuối năm, trong đó yêu cầu tập trung giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Đây cũng là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, với yêu cầu đưa mặt bằng lãi suất về mức phù hợp hơn với khả năng của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Toàn cảnh buổi làm việc

Về phía ngành Ngân hàng, Thống đốc nhấn mạnh, NHNN đã nhiều lần yêu cầu các ngân hàng thương mại vừa hỗ trợ nền kinh tế, vừa bảo đảm an toàn hoạt động, đặc biệt không để xảy ra tình trạng cạnh tranh lãi suất huy động thiếu lành mạnh.

Trên tinh thần đó, NHNN ban hành văn bản 9608 yêu cầu các TCTD giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi niêm yết đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên; đồng thời tập trung giảm lãi suất cho vay từ 1,5–2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên. Việc giảm lãi suất cần được cân đối với khả năng tài chính của từng TCTD, gắn với tiết giảm chi phí và chia sẻ lợi nhuận.

Theo Thống đốc, muốn giảm lãi suất cho vay thực chất, các TCTD phải đồng thời tiết giảm chi phí hoạt động, chia sẻ lợi nhuận và giảm chi phí huy động vốn. Lãi suất huy động là một trong những cấu phần quan trọng nhất của chi phí vốn; nếu các ngân hàng tiếp tục đẩy lãi suất huy động lên cao sẽ khó có cơ sở để giảm lãi suất cho vay. Thống đốc lưu ý, giảm lãi suất không thực hiện cào bằng mà cần lựa chọn đúng đối tượng, tập trung hỗ trợ các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên. Đặc biệt, chính sách giảm lãi suất cần được xem xét đối với cả dư nợ hiện hữu và các khoản vay mới, qua đó giúp doanh nghiệp đang hoạt động giảm gánh nặng tài chính, đồng thời hỗ trợ nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh.

Thống đốc khẳng định NHNN sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các TCTD triển khai các giải pháp phù hợp, tháo gỡ khó khăn nhưng không đánh đổi an toàn hệ thống.

Tại cuộc họp, lãnh đạo NHNN trực tiếp lắng nghe những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các TCTD để có giải pháp điều hành và hỗ trợ kịp thời, tạo điều kiện triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.