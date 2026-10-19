Horoscope 19/10 - 25/10: Bạch Dương chốt việc quan trọng, Song Tử tăng thu nhập

Bạch Dương (21/3 - 19/4)

Tuần này, Bạch Dương nên ưu tiên giải quyết một công việc đã bị trì hoãn thay vì nhận thêm nhiệm vụ mới. Nếu đang chờ phản hồi từ khách hàng, cấp trên hoặc đối tác, bạn có thể chủ động liên hệ để xác nhận tiến độ và thống nhất thời hạn cụ thể. Việc xử lý dứt điểm những đầu việc tồn đọng sẽ giúp bạn có thêm thời gian cho kế hoạch cuối tháng.

Về tài chính, hãy cân nhắc trước những khoản chi phục vụ sở thích cá nhân. Nếu đang dự định mua điện thoại, thiết bị làm việc hoặc đặt vé cho một chuyến đi, bạn nên so sánh giá và kiểm tra ngân sách trước khi thanh toán.

Trong tình cảm, người độc thân có thể nối lại liên lạc với một người từng trò chuyện nhưng chưa có cơ hội tìm hiểu sâu. Với những người đang yêu, việc thống nhất lịch gặp gỡ giữa hai bên sẽ giúp hạn chế những bất đồng.

Kim Ngưu (20/4 - 20/5)

Kim Ngưu có thể được giao xử lý một nhiệm vụ đòi hỏi sự cẩn thận, chẳng hạn kiểm tra số liệu, hoàn thiện hồ sơ hoặc rà soát chất lượng công việc. Đây là cơ hội để bạn chứng minh năng lực bằng kết quả cụ thể. Nếu phát hiện quy trình đang mất quá nhiều thời gian, hãy đề xuất cách cải thiện.

Tài chính là vấn đề đáng quan tâm trong tuần. Một khoản chi liên quan đến gia đình, nhà cửa hoặc kế hoạch mua sắm có thể khiến bạn phải điều chỉnh ngân sách. Trước khi quyết định, hãy tính cả chi phí phát sinh và khoản tiền cần giữ lại cho sinh hoạt.

Về tình cảm, Kim Ngưu nên tránh chờ đối phương tự hiểu mong muốn của mình. Nếu muốn dành nhiều thời gian bên nhau hoặc cần được hỗ trợ một việc cụ thể, hãy nói rõ. Người độc thân có thể gặp người phù hợp thông qua bạn bè hoặc môi trường làm việc.

Song Tử (21/5 - 21/6)

Song Tử có cơ hội mở rộng công việc thông qua một lời giới thiệu, cuộc trao đổi hoặc dự án mới. Những ai làm trong lĩnh vực truyền thông, bán hàng, viết lách và sáng tạo nội dung nên chủ động giới thiệu năng lực của mình. Một khách hàng tiềm năng có thể quan tâm đến dịch vụ bạn cung cấp, nhưng cần có báo giá và phạm vi công việc rõ ràng để tiến tới hợp tác.

Nguồn thu phụ cũng là điều Song Tử có thể cân nhắc. Nếu đang có kỹ năng thiết kế, ngoại ngữ, biên tập hoặc quản lý mạng xã hội, hãy thử tìm một dự án phù hợp thay vì nhận quá nhiều việc cùng lúc.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân dễ bắt đầu một mối quan hệ từ những cuộc trò chuyện thường ngày. Các cặp đôi nên trao đổi trực tiếp nếu có kế hoạch đi chơi hoặc mua sắm chung, tránh để mỗi người tự đưa ra một quyết định khác nhau.

Cự Giải (22/6 - 22/7)

Cự Giải nên dành đầu tuần để rà soát những nhiệm vụ đang đảm nhận. Nếu một dự án liên tục thay đổi yêu cầu, hãy xác nhận lại mục tiêu và thời hạn với người phụ trách.

Tài chính tương đối phù hợp để lập kế hoạch cho những khoản chi cuối năm. Bạn có thể bắt đầu chia ngân sách thành các nhóm như sinh hoạt, tiết kiệm và giải trí để kiểm soát tiền bạc dễ dàng hơn.

Về tình cảm, một cuộc trò chuyện trong gia đình có thể giúp Cự Giải thống nhất kế hoạch cho thời gian tới. Người độc thân nên chủ động tham gia các buổi gặp gỡ bạn bè thay vì chỉ chờ người khác liên hệ. Một cuộc gặp tự nhiên sẽ tạo cơ hội để bạn hiểu thêm về người mới.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo