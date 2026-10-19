Tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo để phát triển bền vững

Thị trường concert Việt gần đây bùng nổ với những đêm diễn kín khán giả, giá vé cao vẫn được săn đón và công nghệ sân khấu ngày càng hiện đại... cho thấy tiềm năng và sức bật của thị trường này. Nhưng sau những con số ấn tượng đó là bài toán lớn hơn: Làm thế nào để sức nóng nhất thời trở thành một ngành công nghiệp có khả năng tạo giá trị kinh tế lâu dài?

Quang cảnh hội thảo.

Theo chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh, thị trường biểu diễn Việt Nam đang tăng trưởng mạnh cả về quy mô và chất lượng. Số lượng show diễn gia tăng, khán giả sẵn sàng chi trả cao hơn, trong khi công nghệ sân khấu và hoạt động kết nối người hâm mộ ngày càng được chú trọng. Việt Nam đã hình thành đội ngũ đạo diễn sáng tạo, nghệ sĩ có chuyên môn và nhân lực kỹ thuật có khả năng đảm nhiệm nhiều khâu tổ chức. Tuy nhiên, thách thức hiện nay là quy mô thị trường còn hạn chế, sự liên kết giữa các mắt xích chưa chặt chẽ, khiến chất lượng chương trình chưa duy trì được tính ổn định.

Điều này đặt ra yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa không chỉ từ góc độ tổ chức sự kiện, mà phải xuất phát từ bản chất của một ngành kinh tế dựa trên sức sáng tạo và trí tuệ con người. Theo đó, năng lực sáng tạo cần được chuyển hóa thành sản phẩm có giá trị thương mại, đồng thời tạo dựng chuỗi liên kết giữa nghệ sĩ, đơn vị sản xuất, doanh nghiệp và các ngành dịch vụ. Chỉ khi hình thành được cơ chế vận hành đồng bộ, thị trường mới có thể khai thác hiệu quả nguồn lực sáng tạo, nâng cao sức cạnh tranh và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Dưới góc nhìn của người làm nghề, đạo diễn Việt Tú cho rằng, Việt Nam đang ở giai đoạn khởi đầu. Năng lực tổ chức sự kiện trong nước đã có bước tiến đáng kể trong vài năm gần đây, nhờ cơ hội tiếp cận nguồn lực từ các sự kiện quy mô quốc gia như A50, A80, cũng như kinh nghiệm sản xuất từ những format giải trí quốc tế. Tuy nhiên, một thị trường sôi động chưa đồng nghĩa với một ngành công nghiệp hoàn chỉnh khi chất lượng chương trình vẫn phụ thuộc nhiều vào từng ê-kíp và mức đầu tư riêng lẻ, việc duy trì tiêu chuẩn ổn định qua nhiều sự kiện vẫn là thách thức.

Tiến sĩ Vladimir Antchak, Trưởng bộ môn Concert và Giải trí, Đại học Anh Quốc chia sẻ, Việt Nam có tiềm năng phát triển kinh tế trải nghiệm nhờ sức hấp dẫn ngày càng tăng đối với khách du lịch quốc tế. Song, bên cạnh di sản và văn hóa truyền thống, Việt Nam cần giới thiệu rõ hơn diện mạo đương đại, đời sống giới trẻ và những xu hướng sáng tạo mới.

"Theo tôi cần ưu tiên xây dựng một ngành công nghiệp sáng tạo có khả năng phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau thay vì để các đơn vị hoạt động riêng lẻ trong những khuôn khổ khác nhau. Đây không chỉ là sản phẩm giải trí mà còn có thể trở thành kênh quảng bá hình ảnh Việt Nam đương đại", Tiến sĩ Vladimir Antchak bày tỏ.