Lâm Đồng lan tỏa phong trào mỗi người dân chọn một môn thể thao

Lễ phát động đã góp phần lan tỏa thông điệp rèn luyện thể dục, thể thao trong cộng đồng

Ứng dụng công nghệ, mở rộng sức lan tỏa

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tôn Thiện San, Lâm Đồng là địa phương duy nhất trên cả nước áp dụng hình thức đăng ký bằng mã QR trong quá trình triển khai lễ phát động. Cách làm này góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền, tạo thuận lợi cho người dân đăng ký và nâng cao hiệu quả tổng hợp dữ liệu.

Lâm Đồng là địa phương duy nhất trên cả nước áp dụng hình thức đăng ký bằng mã QR trong quá trình triển khai lễ phát động

Sau hơn một tuần triển khai, bên cạnh hơn 6.500 người tham gia trực tiếp, lễ phát động ghi nhận 16.739 lượt đăng ký trực tuyến. Kết quả bước đầu cho thấy sự hưởng ứng của người dân đối với thông điệp lựa chọn môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên.

Theo số liệu tổng hợp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhóm từ 31 - 50 tuổi chiếm tỷ lệ đăng ký cao nhất, với 59% (khoảng 9.875 lượt); tiếp theo là nhóm dưới 18 tuổi, chiếm 15,4% (khoảng 2.578 lượt); nhóm trên 50 tuổi chiếm 13,9% (khoảng 2.327 lượt); nhóm từ 18 - 30 tuổi chiếm 11,7% (khoảng 1.958 lượt).

Nhóm từ 31 - 50 tuổi luyện tập thể dục, thể thao chiếm tỷ lệ cao nhất với 59%

Đi bộ, chạy bộ là hình thức tập luyện được lựa chọn nhiều nhất, chiếm 55,8%. Các môn tiếp theo gồm: cầu lông (24,8%), bóng chuyền và bóng chuyền hơi (18,3%), bóng đá (12,9%), yoga, aerobic, dưỡng sinh (9,2%), pickleball (7,3%), bơi lội (6,8%) và thể hình, gym (5,3%).

Cơ cấu đăng ký là cơ sở để ngành văn hóa, thể thao nghiên cứu nhu cầu tập luyện của người dân, từ đó tổ chức các hoạt động phù hợp với từng nhóm tuổi, đồng thời có giải pháp thu hút thêm thanh thiếu niên và người cao tuổi tham gia rèn luyện.

Đặc khu Phú Quý vừa tổ chức giải pickleball mở rộng và giải bóng chuyền hơi hỗn hợp

Lễ phát động đã tạo khí thế sôi nổi, lan tỏa thông điệp về vai trò của thể dục, thể thao đối với sức khỏe cộng đồng, thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và sự phối hợp của các cấp, ngành trong phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tôn Thiện San

Tiếp nối lễ phát động, trong tuần này, các xã, phường, đặc khu trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức nhiều giải đấu thể thao phù hợp, lan tỏa phong trào rèn luyện thể thao trong toàn dân.

Mới đây, Đặc khu Phú Quý vừa tổ chức giải pickleball mở rộng và giải bóng chuyền hơi hỗn hợp thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức đủ lứa tuổi tham gia. Các khối thi đua trong tỉnh cũng đang tổ chức hội thao, tạo nên không khí thi đua sôi nổi, giao lưu vui tươi, đoàn kết và ý nghĩa.

Các địa phương tại Lâm Đồng lan tỏa phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp”

Tại phường Phan Thiết, Giải pickleball mở rộng lần thứ nhất năm 2026 được tổ chức nhằm tạo sân chơi thể thao lành mạnh, thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Chủ tịch UBND phường Phan Thiết Trần Nguyên Lộc cho biết, giải đấu hướng đến việc nâng cao sức khỏe, tăng cường giao lưu giữa cán bộ, công chức, viên chức với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; đồng thời lan tỏa phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp”.

Từ sân chơi cộng đồng đến thói quen rèn luyện

Toàn tỉnh hiện có hơn 1.500 câu lạc bộ thể thao cùng các hội, hiệp hội, liên đoàn thể thao cấp tỉnh. Các câu lạc bộ, nhóm tập luyện và cơ sở giáo dục thường xuyên tổ chức giao lưu, thi đấu vào dịp cuối tuần, ngày lễ, tạo điều kiện để người dân tham gia thể thao.

Các giải phong trào thể thao được tổ chức ở cơ sở với nguồn kinh phí chủ yếu do tư nhân, doanh nghiệp đóng góp và tài trợ

Nhiều giải đấu phong trào tại cơ sở được tổ chức từ nguồn kinh phí xã hội hóa, với sự đóng góp, tài trợ của cá nhân và doanh nghiệp. Nguồn lực này góp phần duy trì hoạt động thể thao, mở rộng cơ hội tập luyện và giao lưu cho người dân.

Tại phường Phú Thủy, chị Lê Thị Diễm Châu duy trì thói quen chơi bóng chuyền hơi vào mỗi chiều tối tại câu lạc bộ gần nhà. Thỉnh thoảng, chị còn tham gia các giải chạy phong trào do địa phương tổ chức.

Chị Lê Thị Diễm Châu (phường Phú Thủy) thường xuyên tham gia các giải chạy phong trào

“Việc tập luyện thể thao không chỉ cải thiện sức khỏe, tăng sức đề kháng mà còn giúp tinh thần vui vẻ, kết nối cộng đồng. Tôi khuyến khích cả gia đình lựa chọn một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, chị Châu chia sẻ.

Từ những câu lạc bộ gần nhà đến các giải đấu ở khu dân cư, thể thao không chỉ tạo điều kiện nâng cao thể lực mà còn giúp các thành viên trong gia đình, đồng nghiệp và người dân gắn kết hơn. Điều quan trọng là mỗi người tìm được môn tập phù hợp với thể trạng, sở thích và điều kiện của mình để duy trì lâu dài.

Không phân biệt độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, mỗi người dân chủ động lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp

Phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp” hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức về vai trò của thể dục, thể thao, hình thành thói quen rèn luyện thường xuyên trong mọi lứa tuổi. Tinh thần này cũng tiếp nối lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe”, “Dân cường thì quốc thịnh”.

Thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể và địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân lựa chọn môn thể thao phù hợp; phát triển các câu lạc bộ, nhóm tập luyện và tổ chức hoạt động giao lưu, thi đấu gắn với điều kiện thực tế.

Khai thác hiệu quả các thiết chế, cơ sở vật chất thể thao hiện có tại địa phương

Cùng với đó, các địa phương sẽ khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, thiết chế thể thao hiện có, tạo môi trường thuận lợi để người dân tham gia tập luyện thường xuyên, từng bước đưa thể dục, thể thao trở thành một phần trong đời sống hằng ngày.