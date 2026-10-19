Thu hút doanh nghiệp thu mua sản phẩm rau màu theo hợp đồng

Cánh đồng dưa chuột giống Nhật của người dân xã Hồ Vương liên kết với Công ty TNHH Nông nghiệp Phạm Gia trong vụ xuân 2026.

Vụ đông 2026-2027, Công ty TNHH Nông nghiệp Phạm Gia đang phối hợp với người dân xã Hồ Vương tổ chức sản xuất 60ha gồm bí đỏ, ngô ngọt, bí xanh theo hướng tập trung, quy mô lớn. Đây là thành quả được phát triển từ sự phối hợp thành công trong liên kết sản xuất cây khoai tây vụ đông năm 2025-2026 và dưa chuột Nhật ở vụ xuân 2026. Ông Phạm Bá Thắm, giám đốc công ty, cho biết: “Trong năm trước, chúng tôi đã phối hợp với Công ty TNHH Pepsico Việt Nam tổ chức liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm hơn 70ha khoai tây và 60ha dưa chuột Nhật tại các cánh đồng của xã Hồ Vương. Để có được vụ liên kết bền vững, chúng tôi đã đầu tư hơn 20 tỷ đồng phát triển hệ thống tưới nhỏ giọt tại khắp các cánh đồng; thuê lại đất của người dân... Nhờ đầu tư đồng bộ về hạ tầng, kỹ thuật chăm sóc nên năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế của khoai tây mang lại khá cao. Từ đó tạo được niềm tin với người dân và chính quyền địa phương; là cơ sở để tổ chức sản xuất liên kết thu mua rau màu trong vụ đông năm nay”.

Thành công của những vụ liên kết sản xuất rau màu của người dân xã Hồ Vương trong năm qua đã phá bỏ tư duy sản xuất nhỏ lẻ tự phát và tình trạng “được mùa mất giá, được giá mất mùa” tại địa phương. Đồng thời hình thành tư duy sản xuất nông nghiệp hàng hóa cho người dân trên địa bàn.

Nhận thức được vai trò quan trọng của chuỗi giá trị nông nghiệp, nhất là đối với các sản phẩm cây rau màu, thời gian qua, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ đất đai, khuyến khích thành lập các HTX dịch vụ nông nghiệp để làm đòn bẩy và “cầu nối” đưa doanh nghiệp đến gần hơn với người dân. Theo thống kê, hằng năm trên địa bàn tỉnh có khoảng 30 doanh nghiệp liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm nông nghiệp cho người dân. Việc liên kết được tổ chức thường xuyên ở một số loại rau màu, như: ngô ngọt, ngô bao tử, dưa chuột xuất khẩu, ớt, khoai tây, rau cải chế biến... Thông qua các HTX, địa phương, các doanh nghiệp cung ứng trước cho nông dân từ giống, phân bón, vật tư nông nghiệp đến hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Ngược lại, nông dân cam kết tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật để đảm bảo chất lượng nông sản.

Tại HTX dịch vụ nông nghiệp Phú Lộc (xã Hoa Lộc), hàng chục năm qua người dân đã quen với “nếp” sản xuất theo hợp đồng liên kết một số sản phẩm như: Cải bó xôi, ngô ngọt liên kết với Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao; ớt xuất khẩu với Công ty TNHH Long Phương Nam... Đặc biệt, nhờ việc liên kết sản xuất nên HTX đã được chuyển giao kỹ thuật để sản xuất sản phẩm cải bó xôi thành sản phẩm OCOP 3 sao.

Ông Hoàng Văn Toàn, Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Phú Lộc chia sẻ: "Từ khi hợp tác với doanh nghiệp thu mua rau màu theo hợp đồng, bà con không còn phải lo đầu ra hay bị thương lái ép giá. Giá thu mua được cam kết ổn định ngay từ đầu mùa. Trung bình mỗi ha rau màu liên kết cho thu nhập từ 120 - 180 triệu đồng/vụ, cao gấp 2 - 3 lần so với trồng lúa truyền thống. Ngoài ra, trình độ và tư duy sản xuất của người dân cũng thay đổi, phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường”.

Để tiếp tục đẩy mạnh mô hình liên kết bao tiêu, tỉnh Thanh Hóa đã và đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi nhằm thu hút thêm các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến và tiêu thụ nông sản. Trong đó, hệ thống hạ tầng các vùng sản xuất tập trung đã và đang được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Các địa phương và ngành nông nghiệp tăng cường hỗ trợ nông dân và HTX đăng ký mã số vùng trồng, tem truy xuất nguồn gốc (QR Code) và chứng nhận OCOP cho sản phẩm rau màu. Cùng với đó, việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tích tụ, thuê lại đất đai quy mô lớn đã và đang được triển khai đồng bộ, hiệu quả ở các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị bàn giải pháp phát triển nông sản theo hướng hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và sản xuất theo chuỗi giá trị đến năm 2030 được tổ chức cuối tháng 9/2026, ông Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, nhấn mạnh: “Thời gian tới, tỉnh tiếp tục rà soát, quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, sản xuất ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời chú trọng kêu gọi các doanh nghiệp có năng lực chế biến sâu và xuất khẩu để nâng cao hơn nữa giá trị gia tăng cho nông sản địa phương; trong đó có các sản phẩm cây rau màu để hướng tới xây dựng ngành nông nghiệp Thanh Hóa hiện đại, giá trị gia tăng cao, phát triển bền vững”.