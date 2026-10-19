Lai Châu chạy nước rút, quyết tâm tăng trưởng 10% trong năm 2026

Áp lực trong chặng nước rút

Quý IV được xác định là giai đoạn quyết định đối với mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Lai Châu năm 2026. Dù kết quả 9 tháng đạt nhiều tín hiệu tích cực, nhiệm vụ còn lại vẫn không nhỏ, đòi hỏi các ngành, lĩnh vực và địa phương phải phát huy tối đa dư địa tăng trưởng, đồng thời tháo gỡ những điểm nghẽn đang ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện kế hoạch.

Tại phiên họp lần thứ 5 của Ban Chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng và giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Lai Châu hôm 14/10, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Minh Ngân yêu cầu các cấp, ngành kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10%, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao.

Sâm Lai Châu được trồng theo tiêu chuẩn Nhật Bản tại Công ty Cổ phần Sâm Pusilung. Ảnh: Công ty Cổ phần Sâm Pusilung

Theo kịch bản điều hành được tỉnh Lai Châu xác định, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý IV cần tăng 11,52% để bảo đảm mục tiêu cả năm. Đây là sức ép lớn trong bối cảnh tiến độ một số dự án còn chậm, khối lượng vốn đầu tư công cần giải ngân trong những tháng cuối năm vẫn cao, trong khi hoạt động sản xuất, kinh doanh cần tiếp tục được khơi thông để tạo thêm giá trị cho nền kinh tế.

Đến tháng 10/2026, Lai Châu đã giải ngân hơn 2.975 tỷ đồng, đạt 72,39% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và 64,57% kế hoạch vốn tỉnh triển khai thực hiện. Dù tỷ lệ giải ngân theo kế hoạch Trung ương giao cao hơn mức bình quân cả nước, song lượng vốn còn lại vẫn đòi hỏi các chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương tăng tốc thực hiện.

Trước yêu cầu đó, tỉnh xác định phải rà soát tiến độ từng dự án, làm rõ nguyên nhân chậm trễ, gắn trách nhiệm với từng đơn vị và người đứng đầu. Những vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng, nghiệm thu và thanh toán cần được xử lý nhanh, tránh để công việc tồn đọng kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Phát huy đà tăng trưởng, khơi thông nguồn lực

Theo báo cáo tại phiên họp, GRDP của tỉnh Lai Châu trong 9 tháng đầu năm ước tăng 9,62%; riêng quý III tăng 9,43%, vượt kịch bản đề ra 1,02 điểm phần trăm.

Trong các khu vực kinh tế, ngành xây dựng tăng 22,4%, sản xuất và phân phối điện tăng 11,79%, tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ yếu. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,73%. Hoạt động thương mại, dịch vụ duy trì đà phát triển với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên 10.000 tỷ đồng; doanh thu du lịch tăng 22,7% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 2.544 tỷ đồng, vượt 19,5% kịch bản 9 tháng và bằng 93,3% dự toán HĐND tỉnh giao. Tính từ đầu năm 2026, tỉnh thu hút 56 dự án với tổng vốn đăng ký trên 41.000 tỷ đồng. Đây là những nguồn lực và kết quả quan trọng để địa phương tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế trong thời gian còn lại của năm.

Tuy nhiên, việc chuyển hóa tiềm năng và nguồn vốn thành kết quả tăng trưởng thực tế phụ thuộc lớn vào tiến độ triển khai dự án và khả năng tổ chức thực hiện. Bởi vậy, lãnh đạo tỉnh yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng, khai khoáng, xây dựng, nhất là những công trình có khả năng hoàn thành và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng trong quý IV.

Đối với đầu tư công, kế hoạch giải ngân phải được xây dựng chi tiết đến từng dự án, từng tuần, gắn với tiến độ thi công, nghiệm thu và thanh toán khối lượng hoàn thành. Tỉnh cũng yêu cầu rà soát, điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân thấp sang những dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, đồng thời kiểm tra tình trạng tạm ứng vốn nhưng chưa có khối lượng hoàn thành tương ứng.

Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên - một trong những công trình trọng điểm được tỉnh Lai Châu yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Ảnh: Hà Thắng

Trong số các công trình cần tập trung tháo gỡ vướng mắc có Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên, các trường phổ thông nội trú liên cấp và Dự án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn mà còn tạo điều kiện phát huy nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội.

Quyết liệt từ từng ngành, từng xã phường

Cùng với đầu tư công, Lai Châu tiếp tục thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư và khai thác tốt hơn tiềm năng của các ngành kinh tế. Tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện để các dự án đủ điều kiện sớm triển khai, đưa vào hoạt động.

Trong nông, lâm nghiệp, nhiệm vụ trọng tâm là duy trì sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu, gắn tiêu thụ nông sản với chế biến và thị trường. Tỉnh chú trọng phát triển cây sâm, cây dược liệu dưới tán rừng, đồng thời chủ động ứng phó với thời tiết, thiên tai để hạn chế ảnh hưởng đến kết quả sản xuất cuối năm.

Về ngân sách, Lai Châu phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2026 tăng từ 20% trở lên so với dự toán HĐND tỉnh giao. Công tác quản lý thu được tăng cường, trong đó chú trọng khai thác nguồn thu từ sử dụng đất; chi ngân sách được điều hành chặt chẽ, tiết kiệm, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh rà soát kịch bản tăng trưởng quý IV, xác định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của từng ngành, lĩnh vực. Các xã, phường phải rà soát kết quả thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng, chủ động xử lý những khó khăn, nhất là về đất đai và giải phóng mặt bằng, không để ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Thi công đường giao thông liên bản tại xã biên giới Pa Ủ. Ảnh: Ngọc Duy

Việc giao chỉ tiêu tăng trưởng đến từng xã, phường cũng cần tiếp tục gắn với trách nhiệm và kết quả thực hiện cụ thể. Tỉnh Lai Châu yêu cầu lấy sản phẩm, hiệu quả công việc làm thước đo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc và xử lý trách nhiệm đối với những nhiệm vụ chậm tiến độ.

Với GRDP tăng 9,62% sau 9 tháng, Lai Châu đang có nền tảng thuận lợi để hướng tới mục tiêu tăng trưởng 10% năm 2026. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào khả năng duy trì đà tăng trưởng, tháo gỡ điểm nghẽn và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trong quý IV. Khi nguồn lực đầu tư được khơi thông, dự án được triển khai đúng tiến độ và hoạt động sản xuất, kinh doanh được thúc đẩy, mục tiêu tăng trưởng hai con số mới có cơ sở để trở thành hiện thực.