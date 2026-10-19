Nhựa Bình Minh đứt chuỗi tăng trưởng

CTCP Nhựa Bình Minh (BMP) ghi nhận doanh thu thuần quý III/2026 đạt 1.463 tỷ đồng, giảm 4,5% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng 9,4%, lên 873,2 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm 19,7%, còn 589,6 tỷ đồng.

Lợi nhuận quý III/2026 của Nhựa Bình Minh giảm gần 9%, chấm dứt chuỗi tăng trưởng liên tiếp.

Theo đó, biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ khoảng 47,9% xuống 40,3%. Đây là áp lực đáng kể đối với doanh nghiệp vốn duy trì tỷ suất sinh lời cao trong ngành nhựa xây dựng.

Trong kỳ, Nhựa Bình Minh vẫn nỗ lực kiểm soát chi phí. Chi phí bán hàng giảm 33,4%, còn khoảng 136 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 46,7%, xuống khoảng 42,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức tiết giảm này chưa đủ bù đắp tác động từ giá vốn tăng.

Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 399 tỷ đồng, giảm 9,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 319,3 tỷ đồng, giảm 8,9%. Kết quả này đánh dấu sự đảo chiều sau ba quý tăng trưởng lợi nhuận liên tiếp.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần đạt 4.239,7 tỷ đồng, tăng 0,4%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.237,9 tỷ đồng, tăng 2,2%; lợi nhuận sau thuế đạt 990,5 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ.

So với kế hoạch năm 2026, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 70% mục tiêu doanh thu và 77,5% mục tiêu lợi nhuận sau 3 quý.

Dù vậy, lợi nhuận quý IV sẽ đóng vai trò quan trọng để hoàn thành kế hoạch năm, trong bối cảnh biên lợi nhuận gộp giảm mạnh, khả năng kiểm soát chi phí đầu vào và duy trì sức tiêu thụ sẽ quyết định kết quả những tháng cuối năm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản đạt khoảng 3.747,7 tỷ đồng. Tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn vượt 2.183 tỷ đồng, tương đương khoảng 58% tổng tài sản; dư nợ vay tài chính chỉ khoảng 54,9 tỷ đồng.

Cơ cấu này giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro đòn bẩy, đồng thời duy trì khả năng đầu tư và chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Tuy nhiên, sức khỏe tài chính tốt không đồng nghĩa cổ phiếu chắc chắn tiếp tục tăng giá, nhất là khi tốc độ tăng trưởng lợi nhuận đang chậm lại.

Khi thị trường đã phản ánh kỳ vọng về khả năng sinh lời cao của doanh nghiệp vào giá cổ phiếu, việc lợi nhuận quý III suy giảm có thể khiến nhà đầu tư đánh giá lại mức giá sẵn sàng trả cho doanh nghiệp.

Cổ phiếu BMP đang giao dịch quanh vùng giá 140.500 - 146.700 đồng/cp, giảm hơn 23% so với mức đỉnh 191.000 đồng/cp thiết lập ngày 17/12/2025.

Nhìn chung, triển vọng BMP hiện phụ thuộc vào ba yếu tố chính: diễn biến giá nguyên liệu đầu vào, khả năng duy trì biên lợi nhuận và mức định giá hiện tại của cổ phiếu. Nếu giá vốn tiếp tục tăng nhanh hơn doanh thu, lợi nhuận có thể chịu sức ép ngay cả khi doanh nghiệp vẫn giữ được thị phần và nền tảng tài chính lành mạnh.

Ngược lại, nếu chi phí đầu vào hạ nhiệt, biên lợi nhuận phục hồi và nhu cầu vật liệu xây dựng cải thiện, cổ phiếu BMP có cơ hội lấy lại đà tăng trưởng.