Sáng 19/10: Tỷ giá trung tâm giảm 4 đồng

Sáng 19/10, đồng USD giảm nhẹ khi nhà đầu tư thận trọng trước những lo ngại về chi phí đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) và triển vọng lãi suất Mỹ. Chỉ số đô la Mỹ (DXY) giao dịch quanh 101,6 điểm, thấp hơn đáng kể so với mức cao nhất trong 18 tháng ghi nhận tuần trước. Euro giảm 0,2% xuống 1,1212 USD/EUR do bất ổn chính trị tại Pháp, trong khi bảng Anh được ghi nhận ở khoảng 1,3315 USD/GBP vào đầu phiên; đồng yên Nhật tăng nhẹ, với tỷ giá USD/JPY giảm 0,1% xuống 157,75 JPY/USD.

Rodrigo Catril, chiến lược gia ngoại hối cấp cao tại National Australia Bank, nhận định đồng yên có thể được hỗ trợ khi nhà đầu tư hạn chế nắm giữ các tài sản rủi ro.

Trong khi đó, Marc Chandler, chiến lược gia trưởng tại Bannockburn Capital Markets, cho rằng những nghi ngại về khả năng thu hồi vốn từ các khoản đầu tư lớn vào AI đang làm giảm sức hấp dẫn của USD, dù trước đó đồng tiền này được hỗ trợ bởi kỳ vọng lãi suất Mỹ tăng.

Giá dầu giảm trong đầu phiên châu Á ngày 19/10 khi thị trường kỳ vọng nguồn cung nhiên liệu từ Nga có thể gia tăng. Theo Reuters, Brent giảm 1,6% xuống 108,06 USD/thùng, còn WTI giảm 0,7% xuống 100,70 USD/thùng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump xem xét miễn một số biện pháp trừng phạt đối với Nga, tạo khả năng nước này tăng xuất khẩu dầu và nhiên liệu.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết quá trình đánh giá tác động kinh tế của quyết định có thể kéo dài tới 60 ngày. Rủi ro nguồn cung vẫn chưa giảm hẳn khi Iran thông báo thêm một tàu chở dầu trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz.

Theo đánh giá của Energy Aspects, lo ngại xung đột lan rộng và các vụ tấn công vào hạ tầng năng lượng Saudi Arabia vẫn là những yếu tố có thể đẩy giá dầu tăng trở lại.