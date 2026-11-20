Cô Võ Thị Hường - GV Tiếng Anh Trường TH, THCS&THPT iSchool Hà Tĩnh.

Ngày 20/11 vốn là dịp vui, ấm áp với những người làm nghề giáo. Thế nhưng, với cô Võ Thị Hường (SN 1988), giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học, THCS&THPT iSchool Hà Tĩnh, ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay lại thấm đẫm nỗi đau. Cô đang từng ngày chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, mang theo khát vọng được sống, được trở về bên con và tiếp tục đứng trên bục giảng.

Cô Hường đang từng ngày chống chọi với căn bệnh ung thư.

Quê ở xã Thiên Lộc cũ (nay thuộc xã Can Lộc, Hà Tĩnh), cô Hường là mẹ đơn thân, một mình nuôi con trai nhỏ. Hai mẹ con chưa có nhà riêng, nhiều năm nương nhờ ông bà ngoại trong căn nhà cấp 4 đã cũ. Mọi chi phí sinh hoạt, học hành của con đều trông vào đồng lương giáo viên ít ỏi. Hằng ngày, cô vượt hơn 60 km cả đi lẫn về bằng chiếc xe máy cũ để đến trường. Dẫu vất vả, cô vẫn luôn tận tụy với từng tiết dạy, hết lòng vì học trò.

Cuối tháng 10/2026, biến cố bất ngờ ập đến khi cô được phát hiện mắc u thần kinh lan tỏa, phải phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Kết quả giải phẫu bệnh xác định khối u ác tính. Sau ca mổ, sức khỏe cô suy kiệt, thường xuyên đau đầu dữ dội, mắt mờ, tay chân tê bì, ăn uống khó khăn, cân nặng sụt giảm nhanh chóng.

Cô Võ Thị Hường trong một giờ lên lớp, tận tụy với từng bài giảng và luôn hết lòng vì học trò.

Trong lần đến thăm cô tại bệnh viện, thầy Trần Hải Ngọc - Hiệu trưởng nhà trường cùng các đồng nghiệp không khỏi xót xa. Dù đang nằm trên giường bệnh, cô vẫn cố nở nụ cười, nắm tay thầy và nói:

“Thầy đừng lo cho em. Bác sĩ bảo chỉ cần kiên trì là sẽ ổn. Em tin mình sẽ khỏi, vì em còn phải về trường, còn phải dạy các con học sinh yêu quý. Em còn phải nuôi nấng, dạy bảo con em, cháu nó cần em, cháu thiệt thòi quá nhiều thầy ạ. Em hứa với thầy đấy".

Một cán bộ ở trường nghẹn giọng hỏi: “Em có cần gì cứ nói, nhà trường luôn ở bên em". Cô Hường mỉm cười: “Em chỉ xin nhà trường giữ giúp em chỗ đứng trên bục giảng thôi. Em sẽ trở lại, nhất định sẽ trở lại!”. Nghe đến đó, cả đoàn không ai cầm được nước mắt, vì thương cô và cảm phục nghị lực của cô.

Không chỉ đau đáu nỗi nhớ trường, cô còn canh cánh nỗi lo cho con trai nhỏ. Trong những lúc tỉnh táo, cô thường nắm tay con, dặn dò: “Con ở nhà phải ăn cơm đầy đủ, học bài ngoan, nghe lời ông bà. Mẹ sẽ cố uống thuốc, sẽ khỏi bệnh để về đưa con đi học”. Những lời dặn dò của người mẹ đang chống chọi với bệnh tật khiến ai chứng kiến cũng nghẹn lòng.

Cô Võ Thị Hường đang từng ngày kiên cường chống chọi với bệnh tật để trở về bên con và học trò thân yêu.

Là mẹ đơn thân, không có nhà riêng, thu nhập chỉ dựa vào đồng lương giáo viên, hành trình điều trị phía trước đang là gánh nặng quá lớn đối với cô Hường. Điều cô mong mỏi nhất lúc này là có đủ điều kiện tiếp tục chữa bệnh, được ở bên con và một ngày nào đó trở lại bục giảng thân thương.

Thực sự xúc động trước tình yêu nghề, yêu trò và nghị lực của cô Hường. Khi được ngỏ lời muốn kêu gọi mọi người chung tay hỗ trợ, cô ái ngại, xúc động đến bật khóc. Nhưng hơn lúc nào hết, cô đang rất cần những tấm lòng sẻ chia.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, mong các đồng nghiệp, phụ huynh, học trò, quý nhà hảo tâm và cộng đồng cùng dang tay giúp đỡ cô. Mỗi sự đóng góp, dù ít hay nhiều, đều là nguồn động viên quý giá, tiếp thêm hy vọng để cô có cơ hội tiếp tục điều trị và vượt qua nghịch cảnh.

Cô Hường ơi, hãy cố gắng lên cô nhé! Học trò vẫn chờ cô, đồng nghiệp vẫn mong cô trở lại. Mong một ngày không xa, cô lại được đứng trên bục giảng, tiếp tục hành trình gieo chữ còn dang dở!

Mọi sự giúp đỡ cô Võ Thị Hường xin gửi về: Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: Số 2, ngõ 5, đường Nguyễn Biểu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Hotline: 0913.473.217 Số tài khoản: 686605377999 - Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh. Nội dung chuyển khoản: MT85 QR: