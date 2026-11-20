Vượt qua nghịch cảnh

Năm 2000, sau khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu, nữ sinh Nguyễn Thị Hoàn trở về quê hương Tam Tiến (Bắc Ninh), nhận công tác tại Trường THPT Mỏ Trạng và kết hôn.

Những tưởng cuộc sống gia đình sẽ mở ra một chặng đường hạnh phúc nhưng biến cố bất ngờ ập đến. Nữ giáo viên trẻ khi ấy lần lượt mất đi đứa con vừa chào đời và người chồng vì căn bệnh liên quan đến HIV. Bản thân cô Hoàn sau đó cũng phát hiện nhiễm virus này.

Khi biết mình nhiễm HIV, cô Hoàn cũng rơi vào suy sụp tinh thần nhưng sau đó vực dậy khá nhanh nhờ tình yêu thương của gia đình. Năm 2007, cô giáo bắt đầu được tiếp cận thuốc kháng virus ARV.

"Thời gian đầu uống thuốc tôi mệt mỏi lắm, người lúc nào cũng say lảo đảo, như cào cấu trong ruột, đầu óc quay cuồng, mất ngủ. Nhưng tôi vẫn cố gắng vượt qua, lên lớp đều đặn", cô Hoàn nhớ lại.

Cô Hoàn chia sẻ về câu chuyện của mình. Ảnh: NVCC.

Có những người không chịu đựng được tác dụng phụ nên bỏ điều trị. Cô Hoàn may mắn đáp ứng thuốc và kiên trì theo đuổi phác đồ. Cùng với sự phát triển của thuốc ARV thế hệ mới, việc điều trị ngày càng thuận lợi hơn.

"Gần 25 năm sống chung với HIV, tôi nghĩ HIV cũng là sự thật thuộc về cuộc sống của mình, điều đó không thể thay đổi. Tôi không thể thay đổi được suy nghĩ của người khác nên tập trung thay đổi chính mình. Chấp nhận thực tế, chung sống với HIV và nâng cao giá trị bản thân", nữ giáo viên chia sẻ.

Không để HIV lấy đi ước mơ

Điều đáng quý là những biến cố không khiến cô giáo Hoàn từ bỏ bục giảng. Suốt những năm tháng sống chung với HIV, cô vẫn đều đặn đến trường, đứng lớp và tận tụy với học trò.

Trên bục giảng, cô không muốn mình được nhìn nhận như một người bệnh mà đơn giản là một cô giáo với trách nhiệm truyền đạt kiến thức, khơi gợi tình yêu văn chương và dìu dắt học sinh trưởng thành.

Cô Hoàn còn dành nhiều tình cảm cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Có những học sinh từng tâm sự rằng mỗi khi gặp khó khăn, các em lại nghĩ đến cô để có thêm động lực. Những lời nói ấy khiến cô giáo Hoàn nhận ra giá trị của công việc mình đang làm.

Mang trong mình bệnh HIV, cô giáo Hoàn chọn cách đối diện, vượt qua sự kỳ thị. Ảnh: NVCC.

Ngoài nỗi đau bệnh tật, những người mang trong mình virus HIV còn phải gánh chịu sự kỳ thị. Nhiều năm liền, cô Hoàn chứng kiến những người cùng cảnh ngộ phải giấu giếm tình trạng bệnh, sống trong lo sợ bị phát hiện, thậm chí không dám chia sẻ với những người thân thiết nhất. Họ có thể tiếp cận thuốc điều trị nhưng lại khó tìm được sự bình yên trong tâm hồn.

Cô Hoàn quyết định cởi mở về tình trạng HIV của bản thân. Đó không phải lựa chọn dễ dàng, nhất là khi định kiến xã hội vẫn còn tồn tại. Nhưng cô hiểu rằng nếu cứ tiếp tục che giấu, bản thân sẽ mãi bị giam trong nỗi sợ hãi.

"Nhìn những người đồng bệnh khổ sở vì phải bưng bít, che giấu tình trạng của mình do thành kiến và kỳ thị, tôi nghĩ họ đang phải sống trong bóng tối. Tôi cởi mở về HIV là cách đưa mình ra vùng ánh sáng. Tôi thừa nhận mình can đảm và đã đúng", cô Hoàn nói.

Nhìn lại hành trình đã qua, cô Hoàn mong cộng đồng hiểu rằng HIV có thể kiểm soát bằng điều trị. Người nhiễm bệnh vẫn có thể học tập, lao động, xây dựng gia đình và đóng góp cho xã hội nếu được tiếp cận thuốc, được tôn trọng và trao cơ hội.

Với những người vừa nhận kết quả dương tính, cô Hoàn chỉ nhắn nhủ đừng vội tuyệt vọng, hãy sớm đến cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị. Thuốc kháng virus hiện nay có hiệu quả cao trong kiểm soát HIV. Khi tuân thủ điều trị, người bệnh có thể duy trì sức khỏe và cuộc sống lâu dài.

25 năm sống chung với HIV, cô Hoàn vẫn chọn đứng trên bục giảng, học tập, lao động và cống hiến. Nữ giáo viên chia sẻ bản thân cô không muốn mọi người chỉ nhớ đến mình bởi căn bệnh mà bởi những thế hệ học trò đã trưởng thành, những người cùng cảnh ngộ từng được cô động viên vượt qua nghịch cảnh bệnh tật.