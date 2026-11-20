Nhà lưu trú 0 đồng cho bệnh nhân nghèo của vợ chồng bác sĩ Lê Thanh Nga. Ảnh: Trang Thư.

Khoảng 10h, trong gian bếp cuối khu nhà lưu trú miễn phí ở phường Long Phước (TP.HCM), anh Phàn Văn Liêm (31 tuổi, dân tộc Pà Thẻn, quê Tuyên Quang) đang chuẩn bị bữa trưa. Mới ngoài 30 tuổi, anh đã mắc chứng mất ngủ kinh niên. Bệnh kéo dài khiến anh không thể đi làm, việc điều trị cũng gặp nhiều khó khăn.

Tháng trước, anh Liêm tình cờ biết đến nhà lưu trú miễn phí của bác sĩ Lê Thanh Nga (47 tuổi, nguyên bác sĩ Bệnh viện Quân y 175). Anh gọi điện trình bày hoàn cảnh và tình trạng sức khỏe, sau đó được nữ bác sĩ hướng dẫn đến ở và điều trị.

"Ở đây, tôi không tốn chi phí gì. Chỗ ở có bác Nga lo, gạo, thức ăn, nước mắm cũng có sẵn. Nhờ vợ chồng bác, gần đây tôi ngủ được nhiều hơn. Tôi biết ơn lắm", anh Liêm chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Mái nhà của những người bệnh xa quê

Cũng đang lưu trú tại đây, bà Trần Thị Phụng (66 tuổi, quê Cần Thơ) thỉnh thoảng đưa tay xoa vùng lưng đau nhức vì bệnh thần kinh liên sườn. Bà kể thời trẻ lao động vất vả, nay mắc nhiều bệnh. Các con bà đều phải làm thuê xa nhà, kinh tế khó khăn nên không đủ khả năng lo chi phí điều trị cho mẹ.

Được một người em từng ở nhà lưu trú của bác sĩ Nga giới thiệu, bà Phụng tìm đến. Ban ngày, bà ăn uống, đi lại trong khu nhà. Buổi tối, bà đến phòng khám miễn phí của hai vợ chồng bác sĩ Nga để điều trị.

"Tôi ở đây được một tuần rồi, không phải tốn nhiều chi phí nên cũng đỡ. Tôi thấy mừng và biết ơn hai bác lắm", bà Phụng nói.

Anh Phàn Văn Liêm nấu ăn tại bếp tập thể. Ảnh: Trang Thư.

Ngoài anh Liêm và bà Phụng, bác sĩ Lê Thanh Nga và chồng là lương y Đỗ Huỳnh Văn Huy (50 tuổi) hiện còn hỗ trợ chỗ ở, ăn uống cho gần 15 người khác. Nhiều người trong số này là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM hoặc các bệnh viện lân cận.

Theo bác sĩ Nga, khu nhà được xây dựng trên diện tích đất 300 m2 và hoạt động từ năm 2022. Nhà gồm các phòng nghỉ, khu sinh hoạt chung, bếp ăn và sân vườn, có thể tiếp nhận tối đa khoảng 40 bệnh nhân.

Để đăng ký lưu trú, người bệnh chỉ cần cung cấp căn cước công dân để làm thủ tục tạm trú với chính quyền địa phương.

"Nhiều người ở xa lên TP.HCM chữa bệnh rất khó khăn, thiếu thốn. Tôi chỉ mong giúp đỡ mọi người được phần nào hay phần đó", bác sĩ Nga chia sẻ.

Nhà lưu trú của bác sĩ Nga có thể tiếp đón 40 bệnh nhân cùng lúc. Ảnh: Trang Thư.

Nói về cơ duyên xây dựng nhà lưu trú, bác sĩ Nga cho biết hai vợ chồng đã ấp ủ kế hoạch từ lâu. Tuy nhiên, khi dịch Covid-19 bùng phát, cả hai dùng hết tiền tích lũy để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch, khiến dự định phải tạm gác lại.

Sau khi dịch bệnh qua đi, số lượng bệnh nhân tăng cao càng khiến vợ chồng bác sĩ Nga mong muốn sớm thực hiện kế hoạch. Họ quyết định vay ngân hàng 2 tỷ đồng để xây dựng nhà lưu trú. Có thời điểm, lượng người đến ở đông đến mức họ phải thuê thêm một căn nhà khác để bệnh nhân có chỗ nghỉ.

Ngoài không trong nhà, bác sĩ Nga còn dành một phần diện tích làm vườn, trồng cây xanh để bệnh nhân có nơi đi dạo, tập thể dục và ngồi thiền. Mỗi năm, bà lại thay đổi một số loại cây, trồng thêm hoa nhằm tạo cảm giác mới mẻ.

Hiện tại, số tiền vay vẫn được trả góp, nhưng hai vợ chồng không coi đó là áp lực. "Niềm an ủi lớn nhất của tôi là chứng kiến bệnh nhân đến đây trong đau đớn, nhưng lúc trở về lại vui vẻ, hạnh phúc, được gia đình đón", nữ bác sĩ nói.

Vợ chồng bác sĩ Nga trao đổi về sức khỏe của bệnh nhân. Ảnh: Trang Thư.

Gần 30 năm đồng hành cùng bệnh nhân nghèo

Dành nhiều năm chữa bệnh cho người khác, bản thân bác sĩ Nga cũng mắc bệnh tim bẩm sinh, hở van hai lá và viêm họng mạn tính. Thuở nhỏ, thời gian bà ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Chính những ngày tháng ấy khiến bà trăn trở trước hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn tiền bạc của nhiều người.

Được gia đình định hướng, bà Nga quyết định theo học ngành y, trước hết để tự chăm sóc sức khỏe bản thân, sau đó giúp đỡ những người kém may mắn.

Năm 1998, khi còn là sinh viên, bà cùng một số bạn bè thành lập Nhóm y, bác sĩ thiện nguyện vì người nghèo. Nhóm chủ yếu hỗ trợ chăm sóc những bệnh nhân nặng, ở xa và không có khả năng tài chính.

Bác sĩ Nga phát cơm cho bệnh nhân tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM. Ảnh: Trang Thư.

Trong thời gian công tác tại Bệnh viện Quân y 175, bác sĩ Nga chứng kiến nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn lên TP.HCM chữa bệnh nhưng không đủ tiền ăn uống. Năm 2007, vợ chồng bà bắt đầu nấu cháo miễn phí phát cho bệnh nhân. Ban đầu, mỗi lần chỉ có khoảng 100 suất, sau đó tăng dần lên 200 rồi 300 suất.

Sau này, bà Nga nghỉ việc tại bệnh viện, chuyển sang kinh doanh để có nhiều thời gian làm thiện nguyện. Đến nay, bà vẫn duy trì phát cơm miễn phí 3 lần/tuần tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM (cơ sở 2) và Bệnh viện Quân y 175, mỗi lần 500 suất.

Ngoài hỗ trợ ăn ở, vợ chồng bác sĩ Nga còn duy trì phòng khám miễn phí tại số 63 đường Man Thiện. Phòng khám tiếp nhận bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trong khung giờ 17-20h hàng ngày, trong đó có nhiều người mắc các bệnh về cơ, xương khớp.

Phòng khám của bác sĩ Nga hoạt động miễn phí vào mỗi tối. Ảnh: Trang Thư.

Sau nhiều năm làm thiện nguyện, bác sĩ Nga cho biết giá trị tinh thần mình nhận lại là điều vô giá.

"Cứ vài ngày, tôi lại nhận được ít trứng gà, trứng vịt, ổi, bưởi, xoài... mà bệnh nhân gửi lên từ dưới quê. Chỉ cần bấy nhiêu, tôi đã cảm thấy mình được yêu thương", bà chia sẻ.

Tiếp lời vợ, lương y Huy cho biết những cuộc gọi hỏi thăm, lời mời về quê chơi hay tin tức bệnh nhân khỏe mạnh cũng là phần thưởng tinh thần lớn lao.

"Tôi cảm nhận mình không chỉ giúp được một bệnh nhân mà còn giúp được cả gia đình họ. Rồi những điều tốt đẹp ấy lại tiếp tục lan tỏa sang các gia đình khác", ông nói.

Dẫu vậy, hành trình của hai vợ chồng không phải lúc nào cũng thuận lợi. Bác sĩ Nga thừa nhận từng đối diện với những lời bàn tán, gièm pha nhưng chọn không để ảnh hưởng đến công việc.

"Nếu vì lời nói của người khác mà dừng lại, những người chịu thiệt thòi nhất vẫn là bệnh nhân nghèo đang cần giúp đỡ. Vì vậy, tôi chọn bỏ qua tất cả. Tôi sẽ làm đến khi không còn sức", bà nói.