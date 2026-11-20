- Báo cáo Trung đội trưởng, em đau bụng quá, không đi nổi nữa!

Biết Hưng thường tìm lý do tránh những nội dung huấn luyện đòi hỏi sức bền, Trung đội trưởng Minh nghiêm giọng:

- Đồng chí lại tìm cách tránh huấn luyện phải không? Đứng dậy, tiếp tục hành quân!

Bị nhắc nhở trước tập thể, Hưng cúi gằm mặt, càng ôm bụng chặt hơn.

Minh họa: MAI MINH

Đúng lúc ấy, Chính trị viên đại đội Nguyễn Tiến Huy đi tới. Sau khi hỏi han, kiểm tra sơ bộ tình trạng của Hưng, anh trao đổi với Trung đội trưởng:

- Đồng chí cho bộ đội tiếp tục hành quân. Để tôi giúp Hưng.

Nói rồi, anh khoác giúp ba lô của Hưng, phân công hai chiến sĩ mang hộ súng, dìu đồng đội đi tiếp.

Suốt chặng đường còn lại, dù đeo hai ba lô nặng trĩu, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, Chính trị viên Huy vẫn thường xuyên hỏi han, động viên Hưng.

Kết thúc chặng hành quân 6km, đơn vị đủ quân số, đúng thời gian quy định.

Ngay khi về doanh trại, Hưng đã tìm gặp Chính trị viên, rụt rè nói:

- Báo cáo anh, hôm nay em không đau bụng. Vì ngại hành quân nên em đã nói dối. Em xin nhận khuyết điểm!

Chính trị viên Huy kéo ghế, bảo Hưng ngồi xuống. Nhìn đôi vai áo Chính trị viên còn hằn vết dây đeo ba lô, Hưng ngập ngừng:

- Em không hiểu, ba lô của em chỉ là gạch để đủ trọng lượng rèn luyện. Sao anh không bỏ bớt mà lại mang giúp em suốt chặng đường?

Chính trị viên Huy chậm rãi:

- Hôm nay là hành quân rèn luyện, nhưng phải đặt mình vào tình huống chiến đấu. Khi ấy, có thể có đồng đội bị thương, đau ốm, thậm chí hy sinh. Vũ khí, trang bị, quân tư trang cũng không thể tùy tiện bỏ lại. Nếu gặp khó khăn đã nghĩ đến chuyện buông bỏ thì khi chiến đấu thực sự sẽ thế nào?

Anh nhìn Hưng, nói tiếp:

- Anh mang giúp em chiếc ba lô không phải để em khỏi rèn luyện, mà để em hiểu rằng, khi đồng đội gặp khó khăn thì mình phải giúp đỡ. Nhưng mỗi người cũng phải tự giác rèn luyện, không để mình trở thành gánh nặng cho tập thể.

Nghe đến đây, Hưng bật khóc:

- Em xin lỗi anh! Vì em mà mọi người vất vả...

- Điều anh mong không chỉ là lời xin lỗi, mà là em thực sự thay đổi. Nhớ được bài học hôm nay mới là điều đáng quý.

Hôm sau, trong buổi sinh hoạt rút kinh nghiệm, Hưng tự giác nhận khuyết điểm. Trung đội trưởng Minh cũng thẳng thắn nhận thiếu sót vì nóng nảy, chưa khéo léo động viên bộ đội.

Chính trị viên Huy kết luận:

- Kỷ luật phải nghiêm, nhưng tình đồng chí phải sâu sắc. Cán bộ phải quan tâm, giúp đỡ bộ đội; chiến sĩ phải tự giác, có trách nhiệm với đơn vị. Mỗi người biết nhận lỗi, sửa mình, cùng chia sẻ khó khăn thì tập thể mới đoàn kết, vững mạnh.

Hưng lặng người. Hưng hiểu, bài học sâu sắc sau chặng hành quân rèn luyện không chỉ là phải nỗ lực vượt qua những vất vả, cực nhọc để "thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu" mà còn là trách nhiệm với đơn vị và tình đồng chí, đồng đội.