Ở tuổi 77, ông Nguyễn Văn Thiềng (trú xã Quỳnh Tam, Nghệ An) mang dáng người gầy gò, khuôn mặt hằn sâu nếp nhăn cùng cặp kính đen che đi đôi mắt vĩnh viễn mất ánh sáng.

Phía sau sự bình dị ấy là câu chuyện tình yêu bắt đầu từ những năm tháng chiến tranh, trải qua chia ly và thử thách tưởng chừng không thể vượt qua.

Dù không còn nhìn thấy ánh sáng, ông Thiềng vẫn giữ tinh thần lạc quan và cố gắng tự làm những việc vừa sức để đỡ đần vợ con. Ảnh: T.T

Ông kể, năm 1971, trong một lần từ chiến trường Trị - Thiên ra Bắc huấn luyện để chuẩn bị cho nhiệm vụ mới, ông tình cờ gặp cô thôn nữ cùng quê Hồ Thị Thắng (SN 1953). Qua vài lần gặp gỡ ngắn ngủi, tình cảm đôi lứa lặng lẽ nảy mầm.

Đợt huấn luyện khép lại, ông Thiềng lại lên đường vào chiến trường Nam Bộ. Trước giờ chia tay, hai người trao nhau lời hẹn ước, ngày đất nước hòa bình, ông sẽ trở về quê nhà làm đám cưới.

Cuốn nhật ký nhuốm màu thời gian, nơi bà Thắng chép lại từng dòng thư của người thương gửi về từ chiến trường. Ảnh: T.T

Những lá thư trở thành sợi dây kết nối tình cảm của đôi trẻ. Thi thoảng, từ chiến trường xa, ông Thiềng gửi thư về hỏi thăm người thương. Mỗi lần nhận thư, bà Thắng đều nâng niu, cẩn thận chép lại vào cuốn nhật ký.

“Anh chiến đấu cho Tổ quốc, tôi làm sao vì khổ mà thoái lui”

Thế nhưng, lời hẹn ngày trở về đã vấp phải thử thách nghiệt ngã. Ngày 28/10/1972, trong lúc làm nhiệm vụ, ông Thiềng bị thương ở mắt rồi rơi vào ổ phục kích của địch.

Sau nhiều ngày bị tra tấn nhưng không khai thác được thông tin, ông bị đưa về Trại giam Hố Nai, Biên Hòa. Tại đây, ông nhiều lần bị đánh đập, nhốt trong chuồng cọp, chịu đói khát nhưng vẫn kiên quyết không khai báo với địch.

Ông Nguyễn Văn Thiềng thời trai trẻ. Ảnh: NVCC

Năm 1973, sau khi Hiệp định Paris được ký kết, ông Thiềng được trao trả và chuyển ra miền Bắc điều trị. Tại đây, ông nhờ người viết thư gửi về cho bà Thắng.

Nhận thư với nét chữ xa lạ, bà Thắng thoáng chột dạ, nhưng rồi vỡ òa khi nhận ra những kỷ niệm riêng chỉ hai người biết. Bà thầm nghĩ ông vẫn còn sống, có thể đôi tay bị thương nên không thể tự cầm bút.

Năm 1974, ông Thiềng từ trại an dưỡng về thăm quê. Một buổi tối, khi gia đình đang có khách, bà Thắng đến thăm. Bà cầm tay ông, hỏi có nhận ra mình không. Chỉ qua cái chạm tay, ông Thiềng đã nhận ra người con gái năm nào, nhưng cổ họng nghẹn lại.

“Thời điểm đó, hai chúng tôi chưa ràng buộc gì. Mắt tôi như thế nên tôi chỉ mong bà ấy đi lấy chồng, đừng theo tôi mà khổ”, ông Thiềng nhớ lại.

Bà Thắng bật khóc khi gặp lại người yêu sau bao năm xa cách. Thương tật của ông không khiến bà thay đổi tình cảm. Trái lại, những mất mát mà người lính ấy vừa trải qua càng khiến bà thêm thương ông.

Vợ chồng ông Thiềng trong lần về thăm lại chiến trường xưa. Ảnh: Nguyễn Dung

Qua những lần gặp gỡ sau đó, bà Thắng càng quyết tâm gắn bó với ông. Đầu năm 1975, hai người chính thức nên duyên vợ chồng.

Sau ngày cưới, bà Thắng ở nhà chăm sóc người mẹ đau yếu, còn ông Thiềng tiếp tục vào trại điều dưỡng thương binh tại tỉnh Vĩnh Phú cũ. Hai năm sau, ông chuyển về an dưỡng tại Nghệ An. Đến năm 1979, vợ chồng ông đón con đầu lòng.

Ngày vợ chuyển dạ, ông Thiềng xin về nhà chăm sóc. Giữa bóng tối, ông kiên nhẫn lần mò tập thay tã, bế ẵm con để vợ có thời gian nghỉ ngơi.

Sau đó, 4 người con lần lượt chào đời, cuộc sống gia đình thêm nhiều lo toan. Bà Thắng cáng đáng việc đồng áng, kiếm tiền trang trải sinh hoạt. Còn ông đảm nhận việc chăm sóc và dạy bảo con cái.

Nửa thế kỷ gắn bó bên người lính mù loà, bà Thắng vẫn giữ vẹn nguyên suy nghĩ giản dị từ thuở đôi mươi. Bà thương ông đã gửi lại đôi mắt nơi chiến trường, nên càng tự nhủ phải ở lại làm điểm tựa cho ông đi hết cuộc đời.

“Anh chiến đấu cho Tổ quốc, bị thương đã thiệt thòi lắm rồi. Tôi làm sao vì khó, vì khổ mà thoái lui”, bà Thắng chia sẻ.