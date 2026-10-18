Thu chín
Giọt nắng giao mùa trên trái bưởi
Tôi về lượm nhớ tuổi chân quê
Bờ tre còn nựng chùm thu chín
Lá ngả vàng tôi mấy bậc hè
Con gà đầu xóm bâng quơ gáy
Chậm bước thời gian gõ cửa chờ
Có vạt tháng Mười ôm cả nắng
Vô thường chén rượu mắc câu thơ
Tôi lục trên tường sau bức ảnh
Vẫn còn mạng nhện níu giao duyên
Cũng như tờ lịch chưa từng cũ
Ai bóc hôm qua gói lại mềm
Hình như vạt nắng thương chùm bưởi
Nên cũng ngây thơ để nhớ hoài
Có chở tôi về ngang mùa cũ
Cúc quỳ ai ngắt cánh mảnh mai!
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/thu-chin-postid456446.bbg