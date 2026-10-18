Văn hóaẨm thực

Thu chín

Báo Bắc Ninh
Gốc
Minh họa: Hà Huy Chương.

Minh họa: Hà Huy Chương.

Giọt nắng giao mùa trên trái bưởi

Tôi về lượm nhớ tuổi chân quê

Bờ tre còn nựng chùm thu chín

Lá ngả vàng tôi mấy bậc hè

Con gà đầu xóm bâng quơ gáy

Chậm bước thời gian gõ cửa chờ

Có vạt tháng Mười ôm cả nắng

Vô thường chén rượu mắc câu thơ

Tôi lục trên tường sau bức ảnh

Vẫn còn mạng nhện níu giao duyên

Cũng như tờ lịch chưa từng cũ

Ai bóc hôm qua gói lại mềm

Hình như vạt nắng thương chùm bưởi

Nên cũng ngây thơ để nhớ hoài

Có chở tôi về ngang mùa cũ

Cúc quỳ ai ngắt cánh mảnh mai!

Ngô Thúy Hà

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/thu-chin-postid456446.bbg