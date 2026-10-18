Với tôi, Lý Sơn là hòn đảo huyền bí của đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ở nơi đây có các ngư phủ hiền lành, chất phác nhưng cũng dũng cảm, kiên cường... Nếu làm báo mà chưa đến Lý Sơn, chưa gặp các ngư dân lão luyện ở đây thì đó là thiệt thòi rất lớn.