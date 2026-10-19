Đà Nẵng xác minh thông tin mộ liệt sĩ tại Hố Bà Lâu

Theo báo cáo của Ban CHQS xã Hiệp Đức, từ tháng 9-2026, địa phương đã rà soát, thu thập tư liệu và thông tin nhân chứng về Hố Bà Lâu. Đây là hố sâu hơn 20m, được cho là nơi chôn cất một số chiến sĩ cách mạng hy sinh trong chiến tranh.

Kết quả xác minh là cơ sở để tiếp tục khảo sát thực địa, xây dựng phương án tìm kiếm, khai quật, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo quy định

Nguồn tin ban đầu cho biết, khoảng năm 1960 có từ 5 đến 6 chiến sĩ được chôn cất tại đây. Tiếp đó, năm 1971 có 3 chiến sĩ hy sinh trong trận đánh Đồi Sơn. Các tư liệu còn đề cập trường hợp đồng chí Cao Đình Hồng, ông Phạm Gạo và một số chiến sĩ chưa rõ họ tên.

Các nhân chứng trao đổi, cung cấp thông tin tại hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung đối chiếu lời kể nhân chứng với hồ sơ lịch sử, bản đồ quân sự và những tư liệu liên quan nhằm làm rõ vị trí chôn cất, số lượng, thông tin liệt sĩ và phiên hiệu đơn vị. Kết quả xác minh là cơ sở để tiếp tục khảo sát thực địa, xây dựng phương án tìm kiếm, khai quật, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo quy định.

Bảo Nam