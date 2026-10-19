Trung tá Phương Mai ra mắt MV về tình mẫu tử nhân ngày 20-10

Trung tá, Trưởng khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, ca sĩ Phương Mai. Ảnh: NVCC

“Lời yêu cho con” là sáng tác của nhạc sĩ Đức Trịnh viết riêng cho giọng hát Phương Mai. Tác phẩm từng giành Huy chương vàng tại Liên hoan âm nhạc toàn quốc tháng 11-2024. Nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, nữ ca sĩ thực hiện MV cho ca khúc, đưa câu chuyện về tình mẫu tử đến gần hơn với công chúng.

Khác với những dấu ấn thường gắn với kỹ thuật thanh nhạc và các cuộc thi thính phòng, lần này, Phương Mai trở về với những cảm xúc đời thường. Nữ ca sĩ cho biết, cô thể hiện ca khúc với cảm xúc của một người mẹ dành cho con. Những trải nghiệm cá nhân trở thành điểm tựa để chị tiếp cận tác phẩm, bên cạnh nền tảng thanh nhạc cổ điển được đào tạo bài bản qua nhiều năm.

Phần phối khí của ca khúc do Cao Đình Thắng thực hiện; team Lương Ngọc Châu phụ trách vocal, Mạnh Tuấn và MucaStudio đảm nhiệm thu âm, mastering. Phần hình ảnh do Xuân Mạnh AI đảm nhiệm các vai trò giám đốc sáng tạo, đạo diễn hình ảnh, AI Artist, đồng thời phụ trách dựng phim và hiệu ứng. MV có sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình xây dựng hình ảnh.

Ca sĩ Phương Mai và ê-kíp trong buổi giới thiệu sản phẩm âm nhạc cho ngày 20-10. Ảnh: NVCC

Không đặt trọng tâm vào kỹ thuật thanh nhạc, Phương Mai thể hiện ca khúc bằng cảm xúc và cách thể hiện nhẹ nhàng. “Lời yêu cho con” vì thế mở ra một lát cắt khác trong hình ảnh nữ trung tá vốn quen thuộc với giảng đường và dòng nhạc thính phòng.

Phương Mai tên đầy đủ là Đỗ Thị Phương Mai, hiện mang quân hàm Trung tá, có học vị Thạc sĩ, đồng thời là giảng viên và Trưởng khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Với công chúng yêu nhạc thính phòng, chị là gương mặt quen thuộc qua nhiều năm học tập, biểu diễn và tham gia các cuộc thi âm nhạc trong nước, quốc tế.

Nữ ca sĩ tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, sau đó sang Nga học tại Học viện Âm nhạc quốc gia Gnesin ở Moscow. Tại đây, chị tốt nghiệp thạc sĩ loại xuất sắc và tiếp tục hoàn thành chương trình thực tập sinh, trợ giảng sau thạc sĩ.

Trên hành trình nghệ thuật, Phương Mai ghi dấu ấn qua nhiều giải thưởng. Năm 2009, chị giành giải Nhất cuộc thi hát Thính phòng - Nhạc kịch toàn quốc lần thứ IV. Năm 2013, nữ ca sĩ nhận giải Nhì cuộc thi âm nhạc cổ điển quốc tế lần thứ XIV tại Moscow, Liên bang Nga. Năm 2017, chị tiếp tục giành giải Nhì cuộc thi âm nhạc cổ điển quốc tế lần thứ V tại Warszawa, Ba Lan.

Năm 2020, Phương Mai đoạt giải Ba “Giọng hát vàng” tại Hội thao quân sự quốc tế Army Games ở Liên bang Nga. Năm 2024, chị nhận Huy chương vàng tại Liên hoan âm nhạc toàn quốc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam với tác phẩm “Lời yêu cho con”.

Bên cạnh biểu diễn, công tác đào tạo chiếm phần lớn thời gian làm việc của nữ ca sĩ. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, chị được giữ lại giảng dạy và tiếp tục gắn bó với công việc này sau thời gian học tập tại Nga. Năm 2019, Phương Mai được giao nhiệm vụ Chủ nhiệm khoa Thanh nhạc. Chị cũng nhiều lần được mời làm giám khảo các cuộc thi âm nhạc thính phòng.

Ở đời sống gia đình, chồng Phương Mai là ca sĩ Tùng Lâm, cũng là giảng viên tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cùng hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và giảng dạy, hai người có sự chia sẻ trong công việc cũng như cuộc sống gia đình.