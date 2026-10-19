Du lịch Sa Pa với khát vọng nâng tầm thương hiệu quốc tế

Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển mới và sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ giữa các điểm đến, Sa Pa cần chuyển từ tăng trưởng về lượng khách sang, nâng cao chất lượng trải nghiệm, xây dựng thương hiệu du lịch xanh, thông minh và bền vững, hướng tới thị trường quốc tế...

Sức bật của một điểm đến du lịch trọng điểm

Từ một thị trấn nghỉ dưỡng miền núi với nét đẹp hoang sơ, Sa Pa đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, trở thành một trong những trung tâm du lịch quan trọng của khu vực Tây Bắc. Sự phát triển nhanh chóng của hệ thống hạ tầng, dịch vụ lưu trú, các tổ hợp vui chơi giải trí và sản phẩm du lịch đã góp phần đưa hình ảnh Sa Pa đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Theo thông tin tại buổi làm việc giữa Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và đoàn công tác phường Sa Pa diễn ra vào ngày 8/10 vừa qua, trong năm 2025, Sa Pa đón khoảng 4,5 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt khoảng 19.000 tỷ đồng. Năm 2026, địa phương đặt mục tiêu đón trên 5 triệu lượt khách, doanh thu khoảng 23.000 tỷ đồng.

Những con số này cho thấy quy mô và sức lan tỏa ngày càng lớn của du lịch đối với nền kinh tế địa phương. Không chỉ tạo nguồn thu trực tiếp từ lưu trú, tham quan, ăn uống và vận chuyển, hoạt động du lịch còn thúc đẩy thương mại, dịch vụ, sản xuất hàng thủ công truyền thống, đồng thời mở ra thêm cơ hội việc làm và cải thiện sinh kế cho người dân vùng cao.

Khai thác lợi thế khác biệt từ thiên nhiên và văn hóa

Sức hấp dẫn của Sa Pa trước hết đến từ những giá trị thiên nhiên đặc sắc. Nằm trên vùng núi cao Hoàng Liên Sơn, điểm đến này có khí hậu mát mẻ, cảnh quan núi rừng hùng vĩ, những thung lũng ruộng bậc thang trải dài và đỉnh Fansipan nổi tiếng.

Điểm khác biệt của Sa Pa không chỉ nằm ở từng danh thắng riêng lẻ mà còn ở sự kết hợp giữa thiên nhiên và đời sống văn hóa bản địa. Những bản làng của đồng bào Mông, Dao, Giáy cùng phong tục, trang phục, ẩm thực, nghề thủ công và các lễ hội truyền thống tạo nên một không gian trải nghiệm mà không phải điểm du lịch nào cũng có được.

Nếu hệ thống cáp treo Fansipan và những công trình dịch vụ quy mô lớn giúp Sa Pa thu hút dòng khách đại chúng, thì các sản phẩm du lịch cộng đồng, trekking, khám phá thiên nhiên, trải nghiệm nghề truyền thống lại mở ra cơ hội tiếp cận những nhóm khách yêu thích sự khác biệt, muốn tìm hiểu sâu về văn hóa địa phương.

Nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, độc đáo của Sa Pa thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến nghỉ lễ. Ảnh: TTXVN

Tuy nhiên, để những lợi thế ấy thực sự chuyển hóa thành giá trị kinh tế bền vững, Sa Pa cần vượt ra khỏi cách khai thác chủ yếu dựa vào cảnh quan và hoạt động tham quan, chụp ảnh. Du khách ngày càng quan tâm đến chiều sâu trải nghiệm, chất lượng dịch vụ, tính chân thực của văn hóa và trách nhiệm với môi trường.

Đó cũng là cơ hội để Sa Pa xây dựng những dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao, để không chỉ kéo dài thời gian lưu trú mà còn góp phần tăng mức chi tiêu của du khách và phân phối lợi ích du lịch tới cộng đồng dân cư.

Những thách thức phía sau tốc độ tăng trưởng

Bên cạnh những kết quả tích cực, sự phát triển nhanh của Sa Pa cũng đặt ra không ít thách thức. Áp lực giao thông, tình trạng tập trung khách vào một số thời điểm, nhu cầu quản lý xây dựng, xử lý chất thải, bảo vệ cảnh quan và nâng cao chất lượng nhân lực là những vấn đề cần được quan tâm.

Tại buổi làm việc ngày 8/10, lãnh đạo Sa Pa đã đề xuất tiếp tục đầu tư hệ thống giao thông kết nối, bãi đỗ xe, nâng cao năng lực vận chuyển và giải quyết ùn tắc tại khu vực trung tâm. Đồng thời, Sa Pa định hướng hoàn thiện quy hoạch phân khu, thu hút đầu tư có chọn lọc vào hệ thống lưu trú chất lượng cao, các khu vui chơi giải trí và dịch vụ mới.

Tuy nhiên, nâng cấp hạ tầng không đồng nghĩa với mở rộng xây dựng bằng mọi giá. Đối với một điểm đến lấy cảnh quan và bản sắc làm lợi thế cạnh tranh như Sa Pa, phát triển thiếu kiểm soát có thể làm suy giảm chính những giá trị tạo nên sức hấp dẫn ban đầu.

Một vấn đề khác là sự cân bằng giữa du lịch hiện đại và bảo tồn văn hóa truyền thống. Khi các hoạt động văn hóa trở thành sản phẩm phục vụ khách du lịch, nguy cơ thương mại hóa, trình diễn thiếu tính nguyên bản hoặc làm mờ vai trò chủ thể của cộng đồng luôn hiện hữu. Vì vậy, phát triển du lịch bền vững phải gắn với việc người dân được tham gia quyết định, trực tiếp cung cấp dịch vụ và hưởng lợi công bằng từ hoạt động du lịch. Bảo tồn văn hóa không thể chỉ dừng ở việc tổ chức lễ hội hay giới thiệu trang phục truyền thống, mà cần tạo điều kiện để những giá trị ấy tiếp tục tồn tại trong đời sống thực tế.

Tóm lại, với Sa Pa, nâng tầm thương hiệu không đơn thuần là thu hút thêm nhiều du khách, mà quan trọng hơn là tạo dựng một điểm đến đáng trải nghiệm, đáng quay trở lại và có khả năng giữ gìn những giá trị độc đáo cho các thế hệ tương lai.

Một tín hiệu đáng chú ý đối với du lịch Sa Pa là sự đồng hành của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam trong định hướng xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường quốc tế. Tại buổi làm việc với địa phương ngày 8/10/2026, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh thống nhất đưa Sa Pa trở thành một trong những điểm đến trọng tâm trong hoạt động xây dựng thương hiệu, xúc tiến quốc tế và phát triển thị trường khách của du lịch Việt Nam. Theo đó, Sa Pa sẽ được hỗ trợ quảng bá thông qua các kênh truyền thông, nền tảng số của ngành du lịch, đồng thời có cơ hội tham gia các hoạt động xúc tiến tại những hội chợ quốc tế lớn như WTM London và ITB Berlin. Website quảng bá du lịch Việt Nam vietnam.travel cũng được xác định là kênh quan trọng để giới thiệu điểm đến, sản phẩm và trải nghiệm Sa Pa tới du khách quốc tế.