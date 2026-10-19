Món ăn duy nhất của Việt Nam lọt top 100 món hầm 'ngon nhất thế giới'

Bò kho của Việt Nam xếp thứ 36 trong danh sách 100 món hầm ngon nhất thế giới.

Ngày 15/10, cẩm nang ẩm thực thế giới TasteAtlas công bố danh sách 100 món hầm ngon nhất thế giới. Bò kho là đại diện duy nhất của Việt Nam, xếp thứ 36 trong bảng xếp hạng.

Bò kho là món ăn phổ biến tại Việt Nam, có thể dùng riêng, ăn kèm bánh mì hoặc chan lên mì. Món ăn thường được phục vụ cùng các loại rau thơm tươi. Nguyên liệu chính gồm thịt bò thái miếng vuông, cà rốt, sả, quế, ớt, tiêu, tỏi và hành tím. Các nguyên liệu được ninh trong nước dùng cay nồng, đậm hương gia vị.

Theo TasteAtlas, nguồn gốc của bò kho chưa được xác định rõ. Món ăn được cho là chịu ảnh hưởng từ cả phương Đông lẫn phương Tây. Bò kho ở các vùng nông thôn thường cay hơn so với tại đô thị. Món ăn theo truyền thống được dùng vào bữa sáng, ăn kèm hành lá thái nhỏ, rau mùi và hành tây.

Món thịt dê hầm truyền thống của Peru được xếp hạng "ngon nhất thế giới".

Đứng đầu bảng xếp hạng là seco de cabrito, món thịt dê hầm truyền thống của Peru. Món ăn có nguồn gốc từ miền Bắc nước này, hiện cũng phổ biến tại các vùng ven biển.

Thịt dê được nấu cùng ớt cay, đậu Hà Lan, cà rốt và sốt rau mùi. Các nguyên liệu khác gồm hành tây, thì là Ai Cập, tỏi, lá oregano, dầu ăn và gia vị. Thịt được chiên sơ trước khi nấu cùng những nguyên liệu còn lại cho đến khi phần sốt sánh đặc.

Seco de cabrito thường được dùng kèm cơm, đậu và sắn luộc, tạo thành một bữa ăn hoàn chỉnh. Món này phổ biến trong các dịp lễ hội hoặc những buổi sum họp gia đình, đồng thời có thể được hâm nóng để dùng vào ngày hôm sau.

Châu Sa