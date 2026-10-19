Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn
Sáng 19/10, nhằm ngày 10/9 năm Bính Ngọ, đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 13 Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong nhân lễ giỗ lần thứ 58 tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, xã Bạch Hà.
Cùng dự có Thiếu tướng Vũ Văn Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn Nghệ An, lãnh đạo một số địa phương.
Tại khu mộ tập thể 13 liệt sĩ thuộc Đại đội 317, đồng chí Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Tiếp đó, đoàn đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm 1.240 Anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn đối với các cán bộ, chiến sĩ và thanh niên xung phong đã ngã xuống trên tuyến lửa Truông Bồn vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Ngày 10/9 năm Mậu Thân (tức 31/10/1968), 13 chiến sĩ thanh niên xung phong thuộc Đại đội 317, Đội 65, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước tỉnh Nghệ An hy sinh khi đang làm nhiệm vụ san lấp hố bom, bảo đảm giao thông trên tuyến đường 15A.
Truông Bồn nằm trên tuyến đường chiến lược 15A, giữ vai trò quan trọng trong vận chuyển lực lượng, vũ khí và hàng hóa từ hậu phương miền Bắc chi viện chiến trường miền Nam. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, khu vực này trở thành trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ. Cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong và lực lượng bảo đảm giao thông đã kiên cường bám trụ, sửa đường, lấp hố bom, giữ cho tuyến vận tải thông suốt.
Sự hy sinh của 13 chiến sĩ Đại đội 317 trở thành dấu ấn đặc biệt trong lịch sử Truông Bồn, biểu tượng cho tinh thần quả cảm và ý chí quyết tâm bảo vệ tuyến giao thông huyết mạch. Năm 1996, Truông Bồn được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia, trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.
Lễ giỗ lần thứ 58 là dịp tưởng nhớ 13 chiến sĩ thanh niên xung phong đã hy sinh, đồng thời hướng tới kỷ niệm 58 năm Chiến thắng Truông Bồn (31/10/1968 - 31/10/2026), góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay.
Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/chu-tich-ubnd-tinh-nghe-an-vo-trong-hai-dang-hoa-dang-huong-tuong-niem-tai-khu-di-tich-lich-su-quoc-gia-truong-bon-10353867.html