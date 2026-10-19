Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các đại biểu về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy

Cùng dự có Thiếu tướng Vũ Văn Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn Nghệ An, lãnh đạo một số địa phương.

Tại khu mộ tập thể 13 liệt sĩ thuộc Đại đội 317, đồng chí Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải dâng hương, thành kính tưởng niệm trước phần mộ 13 Anh hùng liệt sĩ Đại đội 317. Ảnh: Thành Duy

Thiếu tướng Vũ Văn Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thành kính tưởng niệm trước phần mộ 13 Anh hùng liệt sĩ Đại hội 317. Ảnh: Thành Duy

Lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương dâng hương tưởng niệm trước phần mộ 13 Anh hùng liệt sĩ Đại hội 317. Ảnh: Thành Duy

Phần mộ tập thể 13 Anh hùng liệt sĩ Đại hội 317 hy sinh ngày 10/9 năm Mậu Thân (tức 31/10/1968). Ảnh: Thành Duy

Tiếp đó, đoàn đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm 1.240 Anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn đối với các cán bộ, chiến sĩ và thanh niên xung phong đã ngã xuống trên tuyến lửa Truông Bồn vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ngày 10/9 năm Mậu Thân (tức 31/10/1968), 13 chiến sĩ thanh niên xung phong thuộc Đại đội 317, Đội 65, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước tỉnh Nghệ An hy sinh khi đang làm nhiệm vụ san lấp hố bom, bảo đảm giao thông trên tuyến đường 15A.

Các đại biểu về dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm trong khuôn viên Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu thực hiện nghi lễ tưởng niệm Nhà tưởng niệm trong khuôn viên Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải dâng hoa tại Nhà tưởng niệm trong khuôn viên Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy

Truông Bồn nằm trên tuyến đường chiến lược 15A, giữ vai trò quan trọng trong vận chuyển lực lượng, vũ khí và hàng hóa từ hậu phương miền Bắc chi viện chiến trường miền Nam. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, khu vực này trở thành trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ. Cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong và lực lượng bảo đảm giao thông đã kiên cường bám trụ, sửa đường, lấp hố bom, giữ cho tuyến vận tải thông suốt.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Thiếu tướng Vũ Văn Tùng dâng hương trước tượng 13 Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong. Ảnh: Thành Duy

Bà Trần Thị Thông, từng là tiểu đội trưởng, nhân chứng duy nhất còn sống sót của “tiểu đội thép” mở đường tại Truông Bồn thắp hương cho các đồng đội đã ngã xuống. Ảnh: Thành Duy

Sự hy sinh của 13 chiến sĩ Đại đội 317 trở thành dấu ấn đặc biệt trong lịch sử Truông Bồn, biểu tượng cho tinh thần quả cảm và ý chí quyết tâm bảo vệ tuyến giao thông huyết mạch. Năm 1996, Truông Bồn được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia, trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trò chuyện, thăm hỏi bà Trần Thị Thông. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thành Duy

Lễ giỗ lần thứ 58 là dịp tưởng nhớ 13 chiến sĩ thanh niên xung phong đã hy sinh, đồng thời hướng tới kỷ niệm 58 năm Chiến thắng Truông Bồn (31/10/1968 - 31/10/2026), góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay.