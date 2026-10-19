Loại cá nhỏ thân trong suốt, xưa giá rẻ bèo nay thành đặc sản 400.000 đồng/kg, giàu canxi, đem nấu kiểu nào cũng ngon

Loài cá thân trong suốt, xưa là món ăn bình dân nay thành đặc sản đắt khách

Nhắc đến cá cơm, nhiều người thường nghĩ tới những con cá nhỏ được dùng để kho tiêu, chiên giòn hoặc làm nước mắm. Tuy nhiên, trong nhóm cá này còn có một loại mang tên khá lạ là cá cơm trỏng, nổi bật với thân hình thon dài, màu trắng trong và thịt ngọt tự nhiên.

Cá cơm trỏng xuất hiện tại các vùng biển ấm, trong đó có vùng biển miền Trung Việt Nam. So với nhiều loại cá cơm thông thường, cá cơm trỏng có kích thước nhỉnh hơn, chiều dài có thể tương đương ngón tay trỏ của người trưởng thành.

Khi còn tươi, thân cá có màu trắng trong, hơi óng ánh. Thịt cá mềm, vị ngọt nhẹ, phù hợp với nhiều cách chế biến.

Cá cơm trỏng nổi bật với thân hình thon dài, màu trắng trong và thịt ngọt tự nhiên - Ảnh minh hoạ

Loài cá này chủ yếu ăn sinh vật phù du, trứng cá nhỏ và ấu trùng của các loài sinh vật biển. Theo thông tin được giới thiệu, mùa đánh bắt cá cơm trỏng thường kéo dài từ tháng 2 đến tháng 6 hằng năm.

Trước đây, vào mùa cá, người dân ven biển thường sử dụng cá cơm trỏng để chế biến các món ăn trong gia đình. Khi đánh bắt được nhiều, họ đem phơi khô để dự trữ, sử dụng vào những ngày biển động, không thể ra khơi.

Nhờ cách chế biến đơn giản và hương vị dễ ăn, cá cơm trỏng dần trở thành món đặc sản được nhiều người ở các địa phương khác biết đến.

Hiện nay, loại cá này không chỉ xuất hiện ở các chợ hải sản mà còn được bán qua những cửa hàng đặc sản và kênh mua sắm trực tuyến.

Giá bán cũng có sự khác biệt tùy dạng sản phẩm. Cá cơm trỏng tươi có giá dao động từ 60.000 đến 170.000 đồng/kg tùy thuộc vào địa điểm bán, kích cỡ và thời điểm trong năm, còn cá khô có thể đạt 400.000 đồng/kg. Sự chênh lệch này một phần đến từ quá trình sơ chế, phơi hoặc sấy, khiến khối lượng thành phẩm giảm so với cá tươi.

Nhờ cách chế biến đơn giản và hương vị dễ ăn, cá cơm trỏng dần trở thành món đặc sản được nhiều người ở các địa phương khác biết đến - Ảnh minh hoạ

Giàu dinh dưỡng, chế biến được nhiều món ngon đưa cơm

Không chỉ được yêu thích nhờ hương vị, cá cơm còn là thực phẩm cung cấp protein và một số khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Đặc biệt, cá cơm có thể cung cấp lượng canxi đáng kể khi được ăn cả phần xương mềm. Đây là điểm khác biệt so với nhiều loại cá lớn thường được lọc bỏ xương trước khi chế biến.

Tuy nhiên, hàm lượng canxi phụ thuộc vào từng loài, dạng sản phẩm và cách ăn. Vì thế, không thể chỉ dựa vào một chỉ số canxi để kết luận cá cơm trỏng bổ dưỡng hơn cá hồi về mọi mặt.

Trong bữa cơm gia đình, cá cơm trỏng tươi có thể chế biến thành nhiều món hấp dẫn. Đơn giản nhất là tẩm bột rồi chiên vàng, tạo lớp vỏ giòn bên ngoài, bên trong vẫn giữ được vị ngọt của thịt cá.

Cá cơm trỏng chế biến được nhiều món ăn ngon - Ảnh minh hoạ

Với những người thích món mặn ăn cùng cơm nóng, cá cơm trỏng kho tiêu cũng là lựa chọn phù hợp. Cá được ướp cùng nước mắm, tiêu, hành và một ít đường, sau đó kho trên lửa nhỏ đến khi thấm gia vị.

Ngoài ra, loại cá này còn được dùng để nấu canh chua, kết hợp cùng cà chua, dứa và rau thơm, tạo nên món ăn thanh nhẹ.

Cá cơm trỏng khô lại có những cách thưởng thức riêng. Sau khi được làm sạch, cá được phơi hoặc sấy để bảo quản lâu hơn. Một số sản phẩm còn được loại bỏ phần xương dọc thân trước khi đóng gói.

Cá khô có thể nướng, áp chảo hoặc rim nước mắm tỏi ớt. Khi chế biến, thịt cá săn lại, dậy mùi thơm và có vị đậm đà.

Đặc biệt, món cá cơm trỏng khô rim mắm ớt với vị mặn, ngọt, cay hòa quyện rất thích hợp để ăn cùng cơm trắng.

Khi chọn mua, người tiêu dùng nên ưu tiên cá có nguồn gốc rõ ràng, được bảo quản đúng cách. Cá tươi cần được nấu chín kỹ; với cá khô, nên chú ý độ khô, mùi và tình trạng nấm mốc trước khi sử dụng.

Từ một nguyên liệu bình dị của người dân miền biển, cá cơm trỏng ngày nay đã trở thành món đặc sản được nhiều thực khách biết đến. Giá trị của loại cá này không chỉ nằm ở mức giá bán mà còn ở hương vị đặc trưng và sự đa dạng trong cách chế biến.