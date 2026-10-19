Đà Nẵng kêu gọi cung cấp thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong Tết Mậu Thân 1968

Ngày 19/10, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng kêu gọi người dân, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và các nhân chứng cung cấp thông tin về nơi chôn cất cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Đây là hoạt động phục vụ Chiến dịch "500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Tiểu đoàn bộ binh 1 (R20), thuộc Mặt trận 4 Quảng Đà, cùng các lực lượng tham gia tiến công vào Đà Nẵng. Một bộ phận của tiểu đoàn vượt sông Cẩm Lệ, tiến công Sở Chỉ huy Quân đoàn I – Quân khu I của địch, sau đó tiếp tục chiến đấu tại khu vực Hòa Cường.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Ảnh tư liệu của Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng

Trong khi đó, đại bộ phận tiểu đoàn chiến đấu tại khu vực Trung Lương - Cồn Dầu, thuộc xã Hòa Đa trước đây, nay là địa bàn phường Hòa Xuân. Trước các đợt phản kích quyết liệt của đối phương, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh.

Trải qua nhiều năm, địa hình khu vực có nhiều thay đổi, gây khó khăn cho việc xác định vị trí an táng ban đầu, quá trình di chuyển và quy tập hài cốt liệt sĩ. Do đó, những thông tin do người dân, đồng đội và nhân chứng cung cấp có ý nghĩa quan trọng trong việc xác minh hồ sơ, xác định khu vực nghi có hài cốt và triển khai công tác tìm kiếm.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng tìm hiểu thông tin người dân cung cấp về mộ liệt sĩ. Ảnh: Quang Cường

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đề nghị các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin liên quan đến danh tính liệt sĩ, địa điểm an táng ban đầu, các mộ tập thể cũng như việc cất bốc, di chuyển hài cốt tại những khu vực có liên quan.

Các sơ đồ, hình ảnh, tài liệu lưu giữ qua các thời kỳ cùng lời kể của những người từng chứng kiến hoặc trực tiếp tham gia chôn cất liệt sĩ đều là nguồn tư liệu quý giá, góp phần phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm và quy tập hài cốt.

Việc cung cấp thông tin không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm mà còn góp phần xác định danh tính, đưa hài cốt các liệt sĩ trở về với đồng đội, gia đình và quê hương.