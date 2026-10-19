Chong đèn xuyên đêm, ngư dân Hà Tĩnh vui mừng đón mùa cá bạc má

Sau chuyến vươn khơi, những con thuyền của ngư dân thôn Cam Lâm, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh lần lượt cập bến, mang theo thành quả sau nhiều giờ lao động trên biển

Ngư dân nhanh tay gỡ, tập kết và phân loại cá ngay tại bờ biển. Công việc diễn ra khẩn trương nhằm bảo đảm chất lượng hải sản, đồng thời giúp việc mua bán với người dân và thương lái được thuận lợi

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt của ngư dân sau chuyến biển bội thu. Những mẻ cá đầy không chỉ là thành quả lao động vất vả giữa biển khơi, mà còn mang theo hy vọng về nguồn thu nhập ổn định, giúp bà con trang trải chi phí chuyến biển và chăm lo cuộc sống gia đình

Những mẻ cá bạc má, cá rọc nối tiếp nhau được đưa lên bờ, tạo nên không khí lao động nhộn nhịp tại bờ biển xã Cổ Đạm. Sau những giờ vất vả bám biển, thành quả thu hoạch khiến ngư dân thêm phấn khởi

Cá bạc má được rao bán với giá dao động từ 40.000 – 60.000 đồng/kg, còn cá rọc khoảng 150.000 đồng/kg, tùy thời điểm và chất lượng cá

Sau khi hoàn tất việc thu hoạch và bán cá, ngư dân tranh thủ thu dọn ngư cụ, chuẩn bị cho chuyến biển tiếp theo. Với ngư dân, biển vừa là kế sinh nhai vừa là nơi gắn bó qua nhiều năm tháng mưu sinh

Từ những chuyến biển đêm đến lúc cá được đưa lên bờ, cân bán cho người dân, thương lái, nhịp mưu sinh của ngư dân Cổ Đạm vẫn tiếp diễn. Mỗi chuyến biển thuận lợi là thêm niềm vui, thêm động lực để bà con bám biển và duy trì nghề truyền thống