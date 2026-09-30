Xuất hiện thông tin PUBC PC vẫn 'níu kéo' thị trường Việt Nam, thực hư ra sao?

Tóm tắt nhanh: Bị "quay lưng" tại Hàn Quốc: Hàng loạt thương hiệu lớn tại thị trường nội địa đồng loạt thông báo ngừng hợp tác, hủy sự kiện quảng cáo và rút tài trợ với nhà phát hành KRAFTON.

Tin đồn về thị trường Việt Nam: Trên các nền tảng mạng xã hội lan truyền nhiều luồng thông tin cho rằng KRAFTON vẫn quyết định giữ thị trường Việt Nam.

Tình trạng hiện tại: Chuỗi giải đấu PVS 2026 hay lộ trình năm 2027 vẫn hoàn toàn "đóng băng".

Giữa thời điểm tựa game PUBG: Battlegrounds hứng chịu làn sóng tẩy chay chưa từng có, trên các nền tảng mạng xã hội bất ngờ xuất hiện hàng loạt thông tin cho rằng KRAFTON vẫn quyết định giữ thị trường Việt Nam. Sự việc này mau chóng trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của giới game thủ, nhất là sau sự việc hai tuyển thủ Việt Nam Himass và TanVuu nhận án phạt cấm vĩnh viễn.

Thông tin "KRAFTON vẫn có kế hoạch duy trì thị trường Việt Nam" được lan truyền khắp mạng xã hội nhưng chưa rõ căn cứ.

Tuy nhiên, thông tin về KRAFTON và thị trường Việt Nam này vẫn chỉ là tin đồn lan truyền trên mạng xã hội, chưa có căn cứ hay tuyên bố mang tính chính thứ nào. Xét trên thực tế đang cho thấy điều ngược lại, PUBG: Battlegrounds gỡ hỗ trợ tiếng Việt, fanpage tiếng Việt của tựa game đã "bay màu" từ lúc những tranh cãi nổ ra. Các giải đấu chuyên nghiệp rơi vào trạng thái "đóng băng", đơn cử như giải đấu PUBG Vietnam Series (PVS) 2026 - Giai đoạn 2 vẫn chưa có mốc thời gian cụ thể cho ngày trở lại.

Thêm vào đó, nhiều tổ chức, đội thi đấu cùng các tuyển thủ chuyên nghiệp đã lần lượt đưa ra thông báo từ bỏ hoặc "giải nghệ" bộ môn này và đang có kế hoạch chuyển sang tựa game khác.

Himass và TanVuu đã khép lại hành trình với PUBG: Battlegrounds để chọn hướng đi mới.

Sau vụ bê bối xử ép và khóa tài khoản vĩnh viễn đối với Himass và TanVuu tại giải đấu PUBG Asia Stars 2026, KRAFTON đang phải đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng truyền thông nặng nề.

Tại quê nhà Hàn Quốc, hàng loạt thương hiệu được cho là có động thái ngưng hợp tác. Chuỗi cà phê Baek-eok Coffee là đơn vị đầu tiên phát thông báo đình chỉ toàn bộ hoạt động tài trợ, quảng cáo cùng các sự kiện đồng hành với giải đấu PUBG Asia Stars 2026. Tiếp bước Baek-eok Coffee, thương hiệu gà rán Kkanbu Chicken lập tức tạm dừng mọi chương trình khuyến mãi cũng như các mã giảm giá đính kèm trong các buổi phát sóng trực tiếp giải đấu. Chưa dừng lại ở đó, nhãn hiệu thời trang No Gear cũng đưa ra tuyên bố tạm ngừng tài trợ. Gần đây nhất, Câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Hàn Quốc - FC Seoul cũng chính thức thông báo hủy bỏ sự xuất hiện của gian hàng PUBG tại sự kiện quảng bá hình ảnh sắp tới.

Thông báo của FC Seoul liên quan đến PUBG.