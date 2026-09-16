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Thiền gia chiếu diệu

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Chúc mừng Phật pháp hưng long

Ban Trị sự chuyển thanh trong thế trần

Giáo hội huyền nhiệm thiên chân

Phật giáo phổ hóa dấu chân Tăng-già

Thành phố Hồ Chí Minh ma-ha

Tổ chức kết nối ba-la-mật thiền

Đại giới đàn đại thắng duyên

Thanh Kiểm chiếu diệu hiện tiền báu thân

Phật lịch Niết-bàn pháp thân

Hai năm bảy không (2570) Kim Cang Bồ-đề

Truyền trao thể tướng khứ hề

Bốn trăm giới tử nẻo về Thiền gia

Được thọ giới luật… nhập tòa

Chánh pháp thiền vị thăng hoa nhiệm mầu

Tinh tấn giải thoát trần lao

Tu học an lạc nhịp cầu Sa-môn

Hành trì tứ quả Linh Sơn

Viên thành đạo nghiệp – ngã chơn tịnh hiền

Trong thời đại khắp các miền

Kỷ nguyên mới vạn tín nguyền tâm giao

Tinh - Gọn - Mạnh… đẹp sắc màu

Hiệu lực Tăng sự trước sau hộ đời

Hiệu quả giới đức phụng thời

Vô lượng phẩm hạnh người người hân hoan!

Pháp viện Minh Đăng Quang, Hạ-Thu 2026

Trần Quê Hương

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/thien-gia-chieu-dieu-post81004.html