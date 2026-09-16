Thiền gia chiếu diệu

Giữa những triền đồi nơi biên giới, khi dấu tích chiến tranh đã phủ màu thời gian, cán bộ, nhân viên Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) Bộ CHQS tỉnh Lào Cai và Tuyên Quang (Đội quy tập) vẫn lặng lẽ lần theo từng tọa độ, bóc từng lớp đất đá tìm hài cốt các liệt sĩ. Mỗi hài cốt được tìm thấy là một người lính được trở về, một gia đình có thêm niềm an ủi. Đó là những việc làm thiết thực của cán bộ, nhân viên Đội quy tập hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 2 (19-10-1946/ 19-10-2026).