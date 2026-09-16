Thiền gia chiếu diệu
Chúc mừng Phật pháp hưng long
Ban Trị sự chuyển thanh trong thế trần
Giáo hội huyền nhiệm thiên chân
Phật giáo phổ hóa dấu chân Tăng-già
Thành phố Hồ Chí Minh ma-ha
Tổ chức kết nối ba-la-mật thiền
Đại giới đàn đại thắng duyên
Thanh Kiểm chiếu diệu hiện tiền báu thân
Phật lịch Niết-bàn pháp thân
Hai năm bảy không (2570) Kim Cang Bồ-đề
Truyền trao thể tướng khứ hề
Bốn trăm giới tử nẻo về Thiền gia
Được thọ giới luật… nhập tòa
Chánh pháp thiền vị thăng hoa nhiệm mầu
Tinh tấn giải thoát trần lao
Tu học an lạc nhịp cầu Sa-môn
Hành trì tứ quả Linh Sơn
Viên thành đạo nghiệp – ngã chơn tịnh hiền
Trong thời đại khắp các miền
Kỷ nguyên mới vạn tín nguyền tâm giao
Tinh - Gọn - Mạnh… đẹp sắc màu
Hiệu lực Tăng sự trước sau hộ đời
Hiệu quả giới đức phụng thời
Vô lượng phẩm hạnh người người hân hoan!
Pháp viện Minh Đăng Quang, Hạ-Thu 2026
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/thien-gia-chieu-dieu-post81004.html