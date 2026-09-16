Trẻ em làm đồ chơi dân gian, nghe nghệ nhân kể chuyện Trung thu truyền thống

Ảnh minh họa.

Chương trình “Trung thu 2026: Sắc màu di sản văn hóa” diễn ra từ 8h30 - 11h30 và 14h - 17h30 trong hai ngày 19 - 20/9.

Theo Ban tổ chức, tại khu vực trước tòa Cánh diều, không khí lễ hội sẽ được tái hiện qua các màn múa lân sư và những làn điệu hát xẩm. Các gia đình cũng có thể tìm hiểu không gian Trung thu truyền thống qua mâm cỗ trông trăng và các góc trưng bày, trải nghiệm.

Ở Thủy đình, múa rối nước tiếp tục là hoạt động dành cho nhiều lứa tuổi. Trong khi đó, các nghệ nhân trực tiếp hướng dẫn trẻ em làm những món đồ chơi dân gian như nặn tò he, nặn hoa quả bằng bột, tô vẽ mặt nạ giấy bồi và tạo sản phẩm tết lá.

Không chỉ xem và làm, trẻ còn được tham gia các trò chơi dân gian như nhảy dây, đi cà kheo, ô ăn quan, kéo co.

Tại Phòng Khám phá, các em có thể nghe kể chuyện tranh về sự tích Tết Trung thu, thử múa rối tay và tìm hiểu nhạc cụ truyền thống. Hoạt động giã cốm, làm cốm tại bãi cỏ Nhà Chăm lại đưa trẻ đến với một nét văn hóa đặc trưng của mùa thu Hà Nội.

Theo PGS.TS. Trần Hồng Hạnh - Phó Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, việc để trẻ tự tay làm đồ chơi, chơi những trò chơi dân gian và nghe nghệ nhân kể chuyện là cách giúp các em tiếp cận di sản một cách tự nhiên. Qua những trải nghiệm trực tiếp, các giá trị văn hóa không chỉ được giới thiệu mà còn có cơ hội được ghi nhớ và trao truyền giữa các thế hệ.