Nhà vua, Hoàng hậu Thái Lan thăm Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Thái Lan

Chiều 16/9, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida tới thăm Trung tâm Văn hóa Thái Lan thuộc Trường Đại học Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Phát biểu chào mừng, PGS.TS Nguyễn Văn Trào, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội, bày tỏ vinh dự được đón Nhà vua và Hoàng hậu, đồng thời cho rằng chuyến thăm là nguồn động viên đối với đội ngũ giảng viên, cán bộ và sinh viên đang giảng dạy, công tác, học tập tại trường.

Các sinh viên Việt Nam mang đến tiết mục đậm nét văn hóa Thái Lan, kết hợp những động tác múa mềm mại với âm nhạc truyền thống, tạo nên không gian giao lưu văn hóa giàu bản sắc.

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu nghe giới thiệu về Trung tâm Văn hóa Thái Lan và Trường Đại học Hà Nội.

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu theo dõi tiết mục biểu diễn mang đậm màu sắc văn hóa Thái Lan do các sinh viên Việt Nam thể hiện. Được thành lập năm 2009 với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội và Bộ Ngoại giao Thái Lan, Trung tâm Văn hóa Thái Lan thuộc Trường Đại học Hà Nội là một đầu mối thúc đẩy việc giảng dạy tiếng Thái và giao lưu văn hóa tại Việt Nam.

Đông đảo giảng viên và sinh viên đã có mặt tại hội trường lớn, chào đón Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan tới thăm. Trung tâm Văn hóa Thái Lan hiện hợp tác với nhiều trường đại học của Thái Lan, đồng thời thường xuyên tiếp nhận giáo viên tình nguyện và sinh viên thực tập từ các cơ sở giáo dục nước này.

Sau chương trình giao lưu, Nhà vua và Hoàng hậu trực tiếp tham dự một buổi học tiếng Thái cùng sinh viên Việt Nam. Không gian Văn hóa Thái Lan tại Trường Đại học Hà Nội được cải tạo, mở rộng năm 2018 với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Thái Lan, tạo thêm điều kiện để sinh viên Việt Nam tìm hiểu văn hóa Thái Lan thông qua ngôn ngữ, nghệ thuật và các hoạt động trải nghiệm.

Nhà vua và Hoàng hậu xem các sản phẩm truyền thống Thái Lan do sinh viên thực hiện. Trường Đại học Hà Nội hiện duy trì quan hệ hợp tác với gần 20 cơ sở giáo dục đại học của Thái Lan, trong đó có Đại học Chulalongkorn, Đại học Assumption và Đại học Mahasarakham. Các chương trình tập trung vào trao đổi giảng viên, sinh viên, đào tạo ngắn hạn, thực tập và trải nghiệm văn hóa.

Nhân dịp này, Nhà vua và Hoàng hậu trao tặng tài liệu, phương tiện giảng dạy cho Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Thái Lan. Hiện hơn 500 sinh viên Thái Lan và hơn 300 học viên Học viện Ngoại giao Devawongse Varopakarn đã đến Trường Đại học Hà Nội để học tập, thực tập và trải nghiệm văn hóa Việt Nam.