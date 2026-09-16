Đồng Tháp: Ni trưởng Thích nữ Như Bích - Cố vấn Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh vừa viên tịch

Chân dung Ni trưởng Thích nữ Như Bích

Ni trưởng Thích nữ Như Bích, Cố vấn Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, nguyên Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; nguyên Phó Thường trực Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ VIII; nguyên Phó ban Trị sự GHPGVN huyện Lai Vung (cũ); nguyên Đại biểu HĐND xã Tân Dương; nguyên Ủy viên MTTQVN xã Tân Dương; trụ trì chùa Đức Long.

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, viên tịch vào lúc 14 giờ 25 phút, ngày 16-9-2026 (mùng 6-8-Bính Ngọ) tại chùa Đức Long (xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp); trụ thế: 76 năm; 44 hạ lạp.

Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 7 giờ, ngày 17-9-2026 (mùng 7-8-Bính Ngọ). Kim quan Ni trưởng được tôn trí tại chùa Đức Long.

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 10 giờ, ngày 17-9-2026 (mùng 7-8-Bính Ngọ).

Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 10 giờ, ngày 20-9-2026 (mùng 10-8-Bính Ngọ), sau đó cung tống kim quan Ni trưởng nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Đức Long.