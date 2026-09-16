Khi hội họa 'sống' cùng thời trang

Trong không gian sáng tạo mới, nhà thiết kế (NTK) Kenny Thái đã giới thiệu các thiết kế áo dài cùng những chiếc khăn lụa - nơi các tác phẩm của kiến trúc sư, họa sĩ Đặng Tố Anh được chuyển thể một cách tỉ mỉ và tinh tế.

Một bên là những lớp màu, ký ức và dấu vết của nước trong tranh của Đặng Tố Anh, một bên là ngôn ngữ của lụa, áo dài và thời trang mà NTK Kenny Thái miệt mài theo đuổi. Cuộc gặp gỡ giữa hai tâm hồn sáng tạo khởi đầu từ khát khao chung: đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.

Áo dài cùng khăn lụa in tác phẩm "Phố trò chơi bỏ dở 1".

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet về hành trình đưa hội họa lên chất liệu vải, NTK Kenny Thái khẳng định câu hỏi lớn nhất không nằm ở kỹ thuật in sao cho đẹp mà là được phép thay đổi đến đâu mà không đánh mất tác phẩm gốc?

"Chuyển tranh sang lụa không thể là sự sao chép nguyên xi. Nhưng linh hoạt không đồng nghĩa với tùy tiện", NTK Kenny Thái bày tỏ.

Theo anh, trước khi sáng tạo, nhà thiết kế buộc phải giải mã được cấu trúc của bức tranh: từ bố cục, điểm nhấn, sắc độ và ý đồ nghệ thuật mà họa sĩ gửi gắm. Chỉ một sự thay đổi thiếu chủ đích cũng có thể làm tinh thần nguyên tác bị lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Thách thức càng trở nên thú vị hơn khi một tác phẩm vốn "tĩnh" được đặt lên bề mặt khăn lụa - một không gian không bao giờ đứng yên. Nếp gấp, chuyển động cơ thể hay thói quen quàng khăn của mỗi người đều liên tục làm biến đổi bố cục. Tuy nhiên, nếu được tính toán kỹ lưỡng, chính sự chuyển động này lại trở thành điểm nhấn.

Ranh giới giữa tái sáng tạo và làm lệch nguyên tác chính là ở đó. Nhà thiết kế có thể thay đổi cách tác phẩm tồn tại nhưng tuyệt đối không làm thay đổi lý do tác phẩm tồn tại. Khi màu sắc và bố cục được tôn trọng, hội họa không bị thu nhỏ trên chiếc khăn mà được trao thêm một không gian hiển thị mềm mại và sống động hơn.

Áo dài cùng khăn lụa in tác phẩm "Sóng bình minh".

Dưới góc nhìn của họa sĩ Đặng Tố Anh, việc đưa tranh lên lụa mang lại một trải nghiệm hoàn toàn mới. Tranh treo trên tường có một khoảng cách nhất định với người thưởng thức. Nhưng khi bước lên chất liệu lụa chiffon mềm, nhẹ và có độ trong, tác phẩm rời khỏi không gian khép kín để được chạm vào, được mang theo và hiện diện trong sinh hoạt thường nhật.

"Điều tôi thích nhất là một tác phẩm có thể được sống thêm một đời sống khác mà vẫn giữ được tinh thần ban đầu", họa sĩ Đặng Tố Anh chia sẻ.

Những dấu vết loang của nước, những khoảng không khó đoán vốn là nét đặc trưng trong ngôn ngữ hội họa của Đặng Tố Anh, khi kết hợp cùng ánh sáng và độ rủ tự nhiên của vải chiffon, các yếu tố này như được "giải phóng", tạo ra những nhịp điệu thị giác biến chuyển liên tục theo từng bước chuyển động.

Áo dài cùng khăn lụa in tác phẩm "Phố trò chơi bỏ dở 2".

Đưa nghệ thuật trở lại với nhịp sống

Đối với NTK Kenny Thái, điều thu hút anh ở tranh Đặng Tố Anh không chỉ là hình ảnh đẹp mà là chiều sâu cảm xúc, những câu chuyện và ký ức ẩn sau từng lớp màu. Việc đưa những giá trị nghệ thuật đó vào thời trang chính là cách nhẹ nhàng nhất để cái đẹp lan tỏa vào đời sống.

Ở chiều ngược lại, họa sĩ Đặng Tố Anh không kỳ vọng mọi người phải đọc ra cùng một thông điệp khi nhìn vào chiếc khăn. Hội họa là không gian riêng của ký ức và cảm xúc, khi xuất hiện trên phụ kiện thời trang, nó trao quyền cho người mặc tự do cảm nhận. Có người tìm thấy sự đồng điệu từ sắc màu, có người nhận ra một khoảng ký ức cá nhân hay đơn giản chỉ là yêu thích cảm giác được chạm vào cái đẹp.

Áo dài cùng khăn lụa in tác phẩm "Đầm vắng bóng sen".

Ảnh: BTC