Đại giới đàn Thanh Kiểm: Truyền giới Tỳ-kheo, Sa-di và Tu nữ biệt truyền Phật giáo Nam tông Kinh

Niệm Phật cầu gia bị

Hiện diện chứng minh Lễ khai mạc điểm truyền giới hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh có Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Hộ Chánh, Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Minh Giác, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; cùng chư tôn giáo phẩm Chứng minh, Cố vấn hệ phái.

Tham dự còn có Hòa thượng Bửu Chánh, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai; Hòa thượng Thiện Pháp, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, Thượng tọa Minh Hạnh - đồng Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức Ban Điều hành, Ban Quản giới tử, chư Tăng Ni Nam tông Kinh và đại diện chính quyền các cấp.

Thượng tọa Minh Hạnh, Trưởng ban Điều hành điểm truyền giới hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh phát biểu tại buổi lễ

Sau phát biểu khai mạc của Thượng tọa Minh Hạnh, đại diện Ban Điều hành điểm truyền giới, Thượng tọa Thiện Hạnh, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Điều hành báo cáo công tác tổ chức giới trường biệt truyền Phật giáo Nam tông Kinh.

Theo báo cáo, có 90 vị tham dự kỳ thi khảo hạch, trong đó 84 vị đủ điều kiện vào “Tuyển Phật trường”, gồm 60 giới tử cầu thọ giới Tỳ-kheo, 9 giới tử cầu thọ giới Sa-di và 15 vị cầu thọ giới Tu nữ.

Các giới tử nhập chúng tại chùa Bửu Quang từ chiều 14-9 và sinh hoạt tại điểm truyền giới từ ngày 15 đến 18-9 theo chương trình chung của Đại giới đàn Thanh Kiểm.

Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh huấn từ tại buổi lễ

Ban huấn từ tại buổi lễ, Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh tán thán công đức của Ban Điều hành giới trường đã phối hợp cùng Ban Kiến đàn tổ chức điểm truyền giới chùa Bửu Quang trang nghiêm, thanh tịnh.

Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ sách tấn các giới tử phát tâm cầu giới phải luôn soi sáng tự tâm, giữ gìn ba nghiệp thanh tịnh để lãnh thọ giới pháp. Ngài nhắc nhở sau khi thọ giới, mỗi vị phải nghiêm trì Giới luật, an trú trong Chánh pháp, lấy đó làm nền tảng trên con đường hướng đến giác ngộ, giải thoát.

Hòa thượng Thiện Tâm trao quà khen thưởng đến các giới tử có thành tích xuất sắc trong kỳ thi khảo hạch

Chiều cùng ngày, Ban Điều hành cung thỉnh Hòa thượng Thiện Tâm đương vi Đường đầu Hòa thượng đàn Tỳ-kheo; Hòa thượng Minh Giác đương vi Đường đầu Hòa thượng đàn Sa-di; Hòa thượng Hộ Chánh đương vi Đường đầu Hòa thượng đàn Tu nữ.

Thượng tọa Minh Hạnh làm Yết-ma A-xà-lê; Thượng tọa Giác Trí làm Giáo thọ A-xà-lê đàn Tỳ-kheo; Thượng tọa Thiện Hạnh làm Giáo thọ A-xà-lê đàn Sa-di, cùng chư vị tôn chứng sư cử hành nghi thức truyền giới.

Tam sư các đàn giới biệt truyền hệ phái Nam tông kinh

Tại chánh điện, Hội đồng Giới sư trước tiên cử hành nghi thức truyền giới Sa-di. Các giới tử được Ban Hộ đàn hướng dẫn đối trước chư vị giới sư thành kính cầu thọ giới pháp.

Tiếp đó là nghi thức truyền giới Tỳ-kheo. Mỗi đàn gồm 2 giới tử lần lượt dâng hoa, đèn lên Hội đồng Giới sư; được nhị vị Tuyên ngôn vấn già-nạn theo nghi thức, tụng một lần “tuyên ngôn” và ba lần “thành sự ngôn”, sau đó tiến lên giới đài lãnh thọ giới pháp theo truyền thống Phật giáo Nam tông.

Chư giới tử Tỳ-kheo thực hiện nghi thức xin Nissayan - xin nương tựa y chỉ sư

Các vị cầu thọ giới Tu nữ cũng vân tập trước Hội đồng Giới sư tác pháp cầu giới. Sau khi truyền giới, chư vị giới sư tụng kinh chúc lành đến các tân Tu nữ.

Khép lại buổi tấn đàn truyền giới, Hòa thượng Minh Giác có lời giáo giới đến các giới tử Phật giáo Nam tông Kinh. Thượng tọa Minh Hạnh, Trưởng ban Điều hành điểm truyền giới thay mặt Ban Tổ chức dâng lời tri ân Hội đồng Giới sư, Ban Kiến đàn, Ban Hộ đàn cùng Phật tử thập phương đã hộ trì giới trường thành tựu viên mãn.

Một số hình ảnh được ghi nhận tại điểm truyền giới chùa Bửu Quang:

Hội đồng Giới sư đăng đàn truyền giới Tỳ-kheo, Sa-di và Tu nữ theo nghi thức biệt truyền Phật giáo Nam tông Kinh