[Video] Hòn Chùa: Khi trầm tích núi lửa triệu năm giao hòa cùng rạn san hô rực rỡ

Từ bãi biển Long Thủy (Đắk Lắk), chỉ mất khoảng 5 phút di chuyển bằng cano, du khách đã có thể đặt chân đến đảo Hòn Chùa. Nhìn từ trên cao, hòn đảo tựa như một thảm thực vật xanh mát nổi bật giữa đại dương. Điểm nhấn thị giác mạnh mẽ nhất của nơi đây là những khối đá trầm tích núi lửa xếp chồng lên nhau thành từng lớp nghệ thuật, tạo nên một cấu trúc địa chất vững chãi chắn sóng.

Phía tây hòn đảo mở ra bãi cát trắng trải dài, thích hợp để tổ chức cắm trại, chèo SUP và bơi lội. Đặc biệt, vùng nước quanh Hòn Chùa rất trong vắt, là điều kiện lý tưởng để du khách lặn ngắm một "thủy cung" rực rỡ với các loài san hô sừng hươu, san hô tán rộng có kích thước và màu sắc ấn tượng.

Nhằm giữ gìn nguyên vẹn kiệt tác thiên nhiên này, hoạt động lặn ngắm san hô tại đây luôn đi kèm với khuyến cáo nghiêm ngặt: du khách tuyệt đối không chạm, không giẫm đạp lên các rạn san hô.