Thăm hỏi, tri ân Nhà thơ Lê Giang và Nghệ nhân ưu tú Cao Thị Thắng

Tại những nơi đến thăm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Đinh Thị Thanh Thủy ân cần thăm hỏi đời sống, sức khỏe; đồng thời bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp bền bỉ của Nhà thơ Lê Giang và Nghệ nhân Ưu tú Cao Thị Thắng đối với văn học, nghệ thuật và sự nghiệp gìn giữ di sản văn hóa truyền thống Nam Bộ.

Ở tuổi 96, nhà thơ Lê Giang (sinh năm 1930) vẫn giữ tinh thần lạc quan, tình yêu cuộc sống và niềm say mê sáng tạo dù bà đang phải điều trị bệnh.

Nhà thơ Lê Giang, tên thật Trần Thị Kim, sinh năm 1930 tại Cà Mau, tham gia kháng chiến từ năm 1945. Thời chống Mỹ, bà từng công tác tại Ban Dân y và Ban Văn nghệ Giải phóng. Hơn nửa thế kỷ cầm bút, bà sáng tác nhiều thể loại: thơ, văn, kịch bản phim và đặc biệt là dành nhiều tâm huyết trong công tác sưu tầm, nghiên cứu dân ca.

Đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM (bên phải) thăm hỏi sức khỏe nhà thơ Lê Giang. Ảnh: Ban TGTU

Cùng với người bạn đời là cố Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ, Nhà thơ Lê Giang đã thực hiện nhiều công trình giá trị, như: 250 điệu lý quê hương, 300 điệu lý Nam bộ, Tìm hiểu dân ca Nam bộ, Dân ca người Việt ở Nam bộ…

Nghệ nhân ưu tú Cao Thị Thắng (74 tuổi) cũng được nhiều thế hệ công chúng yêu mến bởi giọng ca ngọt ngào, sâu lắng qua các chương trình phát thanh, những bài ca cổ và nhạc phẩm trữ tình như: Bài ca Ấp Bắc, Lưu Thủy Bắc Oán Ai, Ai ra xứ Huế…

Chuyến thăm thể hiện sự quan tâm, trân trọng và chăm lo sức khỏe của Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đối với những nghệ sĩ cao niên đã dành trọn cuộc đời cho sáng tạo, trao truyền và gìn giữ những giá trị văn hóa quý báu của dân tộc.