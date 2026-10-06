Amazon sắp giao hàng bằng máy bay không người lái tại Australia

Trụ sở Amazon tại Seattle (Mỹ). (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Tập đoàn công nghệ khổng lồ Amazon đang thực hiện những bước đi đầu tiên nhằm triển khai dịch vụ giao hàng bằng máy bay không người lái (drone) tại Australia, hứa hẹn mang bưu kiện đến tay người tiêu dùng trong vòng 30 phút hoặc ít hơn.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, bộ phận giao hàng Prime Air của Amazon vừa đăng thông báo tuyển dụng vị trí Giám đốc Phụ trách Cấp phép và Quy định tại Australia.

Ứng viên trúng tuyển sẽ làm việc tại thành phố Sydney (bang New South Wales) hoặc thủ đô Canberra và báo cáo trực tiếp cho Lãnh đạo Khai thác Prime Air khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Nhiệm vụ cốt lõi của vị trí này là làm việc với Cơ quan An toàn Hàng không Dân dụng Australia (CASA), cơ quan quản lý không lưu (Airservices Australia) cùng các chính quyền địa phương nhằm bảo đảm mọi chứng nhận hệ thống, giấy phép không phận và khuôn khổ tuân thủ an toàn. Đây là động thái cho thấy Australia và một số quốc gia khác đang được Amazon đánh giá kỹ lưỡng để mở rộng mảng giao dịch vụ vận chuyển mang tính tương lai này.

Tại thị trường Mỹ, dịch vụ Prime Air của Amazon đang sử dụng mẫu drone Mark 30 có khả năng chở các gói hàng nặng tới 2,2kg và di chuyển chặng đường dài 12km từ trung tâm phân phối. Dịch vụ hiện được vận hành tại 11 địa điểm và tham vọng phủ sóng tới 500 thành phố, thị trấn của Mỹ vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, việc triển khai công nghệ này không hề dễ dàng. Tại Mỹ, hệ thống giao hàng bằng drone của Amazon đã vấp phải nhiều rắc rối như sự cố đâm vào các tòa nhà chung cư hoặc suýt va chạm với vật nuôi (drone đã được trang bị hệ thống camera và cảm biến tránh vật cản). Tiếng ồn cũng là một điểm trừ lớn.

Mặc dù Amazon khẳng định âm thanh của drone chỉ ngang với một chiếc xe tải giao hàng chạy ngang qua, nhưng nhiều cư dân vẫn phàn nàn và phản đối vì cho rằng các thiết bị này bay quá thấp, quá ồn và tần suất quá dày đặc. Bên cạnh đó, những lo ngại về quyền riêng tư cũng gia tăng khi hệ thống camera của drone liên tục bay qua các khu dân cư.

Đánh giá về triển vọng của Prime Air tại “xứ chuột túi,” chuyên gia công nghệ độc lập Stephen Fenech nhận định Amazon sẽ phải vượt qua những rào cản rất lớn trước khi có thể vận hành trơn tru tại các khu vực đô thị đông dân.

Tương tự, chuyên gia Graham Wild từ Đại học New South Wales (UNSW) dự báo dựa trên tiến độ tuyển dụng hiện tại, dự án này rất khó để có thể chính thức cất cánh trên bầu trời Australia trong vài tháng tới./.