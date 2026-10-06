So sánh iPhone Duo giá 65 triệu đồng với các đối thủ điện thoại gập tại thị trường Việt

Sự xuất hiện của iPhone Duo, mẫu smartphone màn hình gập đầu tiên của Apple, đã thổi bùng cuộc đua công nghệ ở phân khúc cao cấp tại thị trường Việt Nam. Sở hữu vị thế từ hệ sinh thái iOS tối ưu, iPhone Duo vẫn phải đương đầu với hàng loạt rào cản kỹ thuật và mức giá từ các đối thủ Android lâu năm như Samsung Galaxy Z Fold8 series, OPPO Find N6 và Motorola Razr Fold 5G.

iPhone Duo: Thiết bị gập titan đầu tiên của Apple với giá gần 65 triệu đồng

Việt Nam nằm trong nhóm thị trường mở bán iPhone Duo đợt đầu tiên, với lịch nhận đặt hàng từ ngày 16/10/2026 và chính thức giao máy từ ngày 23/10/2026. Mức giá niêm yết cho phiên bản tiêu chuẩn 256GB chạm mức 64.990.000 VNĐ.

iPhone Duo. Ảnh chụp màn hình

Mẫu máy gập dạng quyển sách này gây ấn tượng với bộ khung vỏ bằng titan cao cấp, đạt độ mỏng 5,2 mm khi mở (11,3 mm khi gập lại) cùng trọng lượng 254g. Máy trang bị hai màn hình Super Retina XDR ProMotion 120Hz, gồm màn hình chính 7,6 inch và màn hình phụ bên ngoài 5,4 inch đạt độ sáng tối đa 3.000 nits.

Về phần cứng, thiết bị mang vi xử lý A20 Pro tiến trình 2nm, camera kép 48MP Dual Fusion, camera FaceTime ẩn dưới màn hình trong và hệ thống pin đôi cho thời lượng phát video tới 44 giờ trên màn hình phụ. Đáng chú ý, iPhone Duo đạt chuẩn kháng bụi nước IP68 (chịu nước ở độ sâu 6 mét), bảo mật Touch ID ở nút sườn và loại bỏ hoàn toàn khay SIM vật lý để dùng eSIM kép.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra và Z Fold8: Lợi thế cơ động và mức giá

Ở mức giá 48.990.000 VNĐ cho bản 256GB, Galaxy Z Fold8 Ultra rẻ hơn iPhone Duo tới 16 triệu đồng nhưng sở hữu độ mỏng nhẹ vượt trội. Máy chỉ dày 4,1 mm khi mở (8,9 mm khi gập) và nặng 214g, mang lại khả năng cầm nắm linh hoạt hơn đáng kể.

Galaxy Z Fold8 Ultra. Ảnh: Anh Tú

Không gian hiển thị của Fold8 Ultra chiếm ưu thế với màn hình Dynamic AMOLED 2X 8,0 inch bên trong và 6,5 inch bên ngoài (độ sáng 3.000 nits). Hệ thống quang học gồm camera chính 200MP, tele 10MP (zoom quang 3x, zoom số 30x) và góc siêu rộng 50MP, hỗ trợ quay video 8K 30fps. Máy trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3nm), pin Silicon Carbon 5.000 mAh cùng sạc nhanh 45W. Tuy vậy, máy chỉ đạt chuẩn kháng nước IP48 và hệ điều hành Android đòi hỏi sự tương thích riêng từ các nhà phát triển ứng dụng màn hình gập.

Galaxy Z Fold8. Ảnh: Anh Tú

Trong khi đó, phiên bản Galaxy Z Fold8 tiêu chuẩn có giá 40.990.000 VNĐ (thấp hơn iPhone Duo 24 triệu đồng). Model này nặng vỏn vẹn 201g, mỏng 9,7 mm khi gập, sở hữu màn hình trong 7,6 inch tỷ lệ 4:3. Dù trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, máy bị rút gọn camera tele, dung lượng pin 4.800 mAh chỉ cho thời gian xem video khoảng 26 giờ và kháng nước dừng ở mức IP48.

OPPO Find N6: Cạnh tranh trực diện cấu hình ở cùng tầm giá 65 triệu đồng

Được định vị đối đầu trực tiếp với iPhone Duo ở phân khúc 64.990.000 VNĐ, OPPO Find N6 tạo sức ép lớn về thông số lưu trữ khi cung cấp bộ nhớ 16GB RAM cùng 512GB ROM, gấp đôi mức dung lượng 256GB cơ bản của Apple.

Oppo Find N6. Ảnh: Oppo

Thiết bị có độ mỏng 4,21 mm khi mở (8,93 mm khi gập) và nặng 225g. Find N6 tích hợp màn hình AMOLED trong 8,12 inch và màn hình ngoài 6,62 inch (độ sáng 1.800 nits). Hệ thống camera hợp tác với Hasselblad gồm cảm biến chính 200MP, tele tiềm vọng 50MP zoom số 120x và góc siêu rộng 50MP. Nguồn năng lượng của máy đến từ viên pin Silicon-Carbon 6.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh có dây SUPERVOOC 80W (sạc đầy trong 47 phút) và sạc không dây 50W. Điểm thua thiệt của Find N6 là độ sáng màn hình phụ chỉ đạt 1.800 nits cùng chuẩn kháng nước IP56/IP58/IP59, chưa đạt mức hoàn chỉnh IP68 như iPhone Duo.

Motorola Razr Fold 5G: Lựa chọn kinh tế và màn hình siêu sáng 6.200 nits

Motorola Razr Fold 5G mang đến mức giá dễ tiếp cận nhất trong phân khúc màn hình lớn với 39.990.000 VNĐ cho bản 256GB, chênh lệch 25 triệu đồng so với iPhone Duo.

Motorola Razr Fold 5G. Ảnh: Anh Tú

Điểm nhấn công nghệ của mẫu máy này là màn hình trong LTPO pOLED 8,1 inch độ phân giải 2K đạt độ sáng kỷ lục 6.200 nits; màn hình ngoài 6,6 inch có tần số quét 165Hz và độ sáng 6.000 nits. Máy sở hữu cụm 3 camera 50MP quay phim 8K, vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5, RAM 12GB cùng pin 6.000 mAh kèm củ sạc 90W tặng sẵn trong hộp. Dẫu vậy, máy sử dụng khung kim loại kết hợp mặt lưng da nhân tạo thay vì titan, đồng thời chuẩn kháng bụi nước chỉ dừng ở mức IP49.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật chi tiết

Các thông số chính giữa iPhone Duo và dàn thiết bị gập chạy Android thể hiện sự phân hóa rõ rệt giữa thiết kế, công nghệ pin và độ bền kháng nước:

Nhìn chung, iPhone Duo chiếm ưu thế lớn về độ hoàn thiện khung titan, khả năng chống nước IP68 và sự tối ưu ứng dụng của iOS. Ngược lại, các đại diện Android mang lại tùy chọn tối ưu về chi phí, độ mỏng nhẹ, dung lượng pin và tốc độ sạc vượt trội cho người dùng màn hình gập.