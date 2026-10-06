Galaxy S27 Ultra sẽ khắc phục triệt để nhược điểm hiển thị màn hình của Galaxy S26 Ultra

Dòng điện thoại cao cấp Galaxy S thế hệ tiếp theo dự kiến ra mắt vào năm 2027 sẽ giải quyết một trong những phàn nàn lớn nhất từ người dùng đối với Galaxy S26 Ultra: chất lượng hiển thị quang học khi kết hợp với các giải pháp bảo mật phần cứng.

Bài toán đánh đổi trên màn hình Privacy Display

Trên Galaxy S26 Ultra, Samsung đã giới thiệu công nghệ Privacy Display. Tính năng này hoạt động bằng cách điều khiển có chọn lọc các điểm ảnh trên tấm nền, khiến ánh sáng phát ra bị giới hạn ở góc nhìn thẳng và trở nên tối đen khi quan sát từ các hướng nghiêng xung quanh. Giải pháp này giúp người dùng bảo vệ dữ liệu cá nhân tại nơi công cộng mà không cần phụ thuộc vào các phụ kiện dán màn hình bên ngoài.

Màn hình của Galaxy S26 Ultra trông rất ấn tượng trên lý thuyết, nhưng một số người dùng lại gặp vấn đề với nó. Ảnh: PhoneArena

Tuy nhiên, cơ chế kiểm soát điểm ảnh nói trên đã dẫn đến những tác dụng phụ không mong muốn. Để chặn các góc nhìn trộm, hệ thống chủ động vô hiệu hóa hoặc làm mờ một số cụm pixel phụ. Hệ quả là độ phân giải thực tế bị suy giảm, chữ viết cùng các chi tiết hiển thị trở nên kém sắc nét hơn bình thường.

Đáng lưu ý hơn, ngay cả khi người dùng tắt chế độ Privacy Display, góc nhìn tổng thể của tấm nền trên Galaxy S26 Ultra vẫn bị đánh giá là kém hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Không ít phản hồi ghi nhận hiện tượng mỏi mắt, thậm chí cảm giác buồn nôn khi sử dụng thiết bị trong thời gian dài, khiến một bộ phận khách hàng quyết định trả lại máy.

Giải pháp khắc phục dự kiến trên Galaxy S27 Ultra

Theo nguồn tin rò rỉ trong ngành công nghệ trên nền tảng X, Samsung đang tập trung tối ưu hóa vật liệu và cấu trúc vi thấu kính của tấm nền thế hệ mới nhằm triệt tiêu các hạn chế quang học này trên Galaxy S27 Ultra. Mục tiêu đặt ra là duy trì khả năng chống nhìn trộm hiệu quả mà vẫn đảm bảo độ trong trẻo, góc nhìn rộng và độ phân giải nguyên bản của màn hình.

Galaxy S27 Ultra được cho là sẽ sử dụng cụm camera có thiết kế mới. Ảnh: OnLeaks

Bên cạnh việc tinh chỉnh tấm nền hiển thị, các thông tin rò rỉ còn cho thấy Galaxy S27 Ultra sẽ được tái thiết kế cụm mô-đun camera mặt sau và trang bị viên pin dung lượng lớn hơn. Sự kết hợp giữa việc sửa chữa lỗi hiển thị và nâng cấp phần cứng hứa hẹn giúp mẫu flagship này lấy lại sức hút toàn diện so với các đối thủ khác trên thị trường.

Việc lắng nghe phản hồi của người dùng và hoàn thiện công nghệ tấm nền sẽ là chìa khóa để Samsung củng cố vị thế dẫn đầu trong phân khúc smartphone cao cấp khi Galaxy S27 Ultra chính thức bước ra thị trường vào năm 2027.