Thêm nhịp sôi động cho Huế về đêm

Các runner tham gia giải chạy cộng đồng Hue Night Jogging 2026. Ảnh: Nguyễn Hải

Biểu diễn những động tác Hip-hop mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng nhưng xuất hiện trong bộ trang phục dân tộc cách tân độc đáo bên ngoài, cô bé Dương Phan Khánh Thi (11 tuổi, CLB UKC Dance Club) cùng đồng đội đã tự tin bước ra sân khấu trong đêm diễn Dance Showcase Festival 2026 trong sự reo hò của hàng ngàn khán giả. Sau 4 năm miệt mài theo đuổi bộ môn vũ đạo, đây là lần đầu tiên Khánh Thi được hòa mình vào một không gian nghệ thuật đêm quy mô toàn quốc. “Hôm nay là một ngày vô cùng hạnh phúc đối với con. Cảm giác được tự tin hòa mình vào điệu nhảy trên sân khấu rực rỡ và thực hiện những bước nhảy hiện đại trong trang phục dân tộc khiến con cảm thấy rất hứng khởi và tự hào”, Khánh Thi chia sẻ sau phần trình diễn.

Sự hào hứng của Khánh Thi cũng chính là tâm trạng chung của hơn 600 vũ công từ gần 40 đội thi đến từ hơn 10 tỉnh, thành phố như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Yên, Quảng Trị, Nghệ An, Thanh Hóa và đội chủ nhà Huế hội tụ tại Đêm Chung kết Dance Showcase Festival 2026 giữa tháng 8 vừa qua. Sự kiện mang đến gần 6 giờ đồng hồ trình diễn ngập tràn năng lượng với các thể loại từ Hip-hop, dance cover đến múa đương đại.

Những bước nhảy sôi động tại đêm diễn Dance Showcase Festival 2026. Ảnh: An Phước

Đánh giá về ý nghĩa của sân khấu nghệ thuật này, Đạo diễn, Biên đạo Trần Thế Phong - Trưởng ban Tổ chức chương trình bày tỏ: “Lễ hội Dance Showcase Festival 2026 được tổ chức với mục tiêu tạo cầu nối giao lưu và kết nối văn hóa nhảy múa giữa các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Thông qua sự kiện, chương trình tôn vinh nét đẹp khỏe khoắn, sức mạnh thể chất cùng nguồn năng lượng tích cực cho cộng đồng. Sân khấu năm nay kết hợp sử dụng các chất liệu dân gian mở ra nhiều cách kể chuyện khác nhau. Mỗi dancer mang đến một câu chuyện riêng, tạo nên một sức sống mới cho Huế bằng chuyển động hình thể và âm nhạc lôi cuốn”.

Ở một góc khác, Huế về đêm trong tháng 8 đã đón chào hơn 3.000 runner cùng xuống phố. Với cung đường 5,2km dọc các tuyến phố trung tâm Cố đô bừng sáng, giải chạy đêm cộng đồng Hue Night Jogging 2026 thu hút người dân và du khách ở mọi lứa tuổi cùng hào hứng sải bước. Không đặt nặng áp lực thành tích, những bước chạy hòa lẫn tiếng reo hò, nụ cười hay khoảnh khắc vỡ òa khi cán đích, lan tỏa thông điệp “Khỏe cộng đồng - Sáng điểm đến”. Tham gia giải chạy, hàng nghìn runner đã có cơ hội được ngắm nhìn vẻ đẹp lung linh màu sắc của thành phố ban đêm, sải bước qua những tuyến phố sôi động nhất để cảm nhận trọn vẹn nhịp sống về đêm với sự hòa quyện của ánh sáng, âm nhạc và ẩm thực...

Những chuyển động tích cực ấy không đơn thuần là sân chơi giải trí lành mạnh cho giới trẻ, mà còn mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ông Lê Minh Nhân, TUV, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế khẳng định: “Việc lần đầu tiên tổ chức giải chạy cộng đồng vào ban đêm đóng vai trò là hoạt động kích hoạt ban đầu, nhằm tạo động lực khơi dậy và phát triển kinh tế đêm trên địa bàn thành phố Huế”.

Từ những bước nhảy tự tin tỏa sáng của những tài năng nhí trên sân khấu nghệ thuật hay những bước chân bứt phá của hàng ngàn runner trên đường phố, đã giúp người dân cùng du khách có thể cảm nhận trọn vẹn về một Cố đô giàu bản sắc văn hóa, tràn đầy sức sống.