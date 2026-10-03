Hà Nội phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026. Ảnh: Thế Đại.

Năm 2026 là năm đầu tiên tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam”, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển văn hóa và khẳng định vai trò của Nhân dân trong sáng tạo, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Với thông điệp “Thăng Long Hà Nội, ngàn năm văn hiến - Muôn sắc Việt Nam”, Lễ phát động tôn vinh truyền thống văn hiến của Thủ đô và sự đa dạng văn hóa các dân tộc Việt Nam, mở đầu chuỗi hoạt động hưởng ứng trên địa bàn Hà Nội từ nay đến ngày 24/11/2026.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu tại Lễ phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026. Ảnh: Thế Đại.

Trong khuôn khổ Chương trình đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Hà Nội với 10 tỉnh, thành phố về tổ chức các hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, gồm: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, thành phố Huế và thành phố Cần Thơ. Hoạt động ký kết góp phần tăng cường liên kết giữa các địa phương trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại Lễ phát động. Ảnh: Thế Đại.

Tiếp nối Lễ phát động và các hoạt động hưởng ứng, Chương trình “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” sẽ diễn ra từ ngày 21 - 24/11 tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Được xác định là một trong những sự kiện văn hóa mang thương hiệu Thủ đô, chương trình tạo không gian kết nối, giao lưu, quảng bá văn hóa Việt Nam; khuyến khích Nhân dân tham gia bảo tồn, thực hành, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa. Qua đó, chương trình phát huy vai trò của Hà Nội là trung tâm lớn về văn hóa của cả nước, góp phần xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.