Tinh Hà 'Say Hi': Thêu Hoa Dệt Gấm thắng giải mang 'hồn Việt' vào nhạc trẻ

Với mục tiêu tạo nền tảng cho âm nhạc Việt vươn tầm quốc tế, nhà sản xuất chương trình Tinh Hà "Say Hi" đã tạo ra giải Tiên Phong Đất Việt - The Viet Vanguard Award. Đây là hạng mục lần đầu tiên xuất hiện tại Vũ Trụ “Say Hi”, nhằm mục đích tôn vinh những ca khúc mang đậm bản sắc văn hóa Việt được tạo nên bởi 24 Anh Trai.

Những ca khúc được đề cử cho hạng mục này gồm: Thêu Hoa Dệt Gấm, Sau Hình Bóng Ấy, Trễ Giờ Cơm, Bức Tranh Tháng Sáu. Cuối cùng, giải thưởng này chính thức thuộc về Thêu Hoa Dệt Gấm của buitruonglinh, HURRYKNG, JSOL và CONGB. Đây cũng là sản phẩm các Anh Trai này dùng để giải bài toán “yếu tố văn hóa truyền thống” trong Livestage 5 của chương trình.

Trước khi giành chiến thắng, Thêu Hoa Dệt Gấm là một trong những ca khúc được biểu diễn tại Đêm công bố & Trao giải.

Thêu Hoa Dệt Gấm là ca khúc mang âm hưởng dân gian đương đại, với nền tảng là dân ca Bắc Bộ. Bằng sự kết hợp của nhiều yếu tố truyền thống như hát xẩm, chèo, ca trù, bài hát này lan tỏa thông điệp về sự vun đắp và se duyên kết nối tình yêu. Đặc biệt, với “giao diện” thầy bói của 4 Anh trai và concept sân khấu đầy màu sắc, Thêu Hoa Dệt Gấm mang đến cho trường quay bầu không khí “trẩy hội”, đậm đà bản sắc văn hóa Việt.

buitruonglinh và CONGB phát biểu cảm nghĩ sau khi giành giải thưởng.

Ngay từ khâu sản xuất ca khúc tại Livestage 5, 4 nghệ sĩ cũng không ngần ngại đầu tư kỹ lưỡng cho chất liệu văn hóa với sự đồng hành của nghệ nhân Mạnh Hùng. Ông hướng dẫn các Anh Trai trong việc sử dụng các nhạc cụ truyền thống gồm đàn đáy, phách và trống chầu. Với những tâm huyết cho một sản phẩm cuối cùng chất lượng như vậy, nhiều khán giả cho rằng Thêu Hoa Dệt Gấm vô cùng xứng đáng, dường như được “đo ni đóng giày” cho giải The Viet Vanguard Award.

Từ Livestage 5, 4 Anh trai đã "tâm cơ" "khều" vote để Thêu Hoa Dệt Gấm được xuất hiện trong các đề cử.

Không chỉ dừng lại ở việc đưa những âm thanh, nhạc cụ hay hình ảnh truyền thống lên sân khấu, Thêu Hoa Dệt Gấm còn cho thấy cách văn hóa Việt có thể bước vào đời sống âm nhạc trẻ bằng một ngôn ngữ gần gũi hơn với thế hệ khán giả hôm nay.

Những chất liệu như hát xẩm, chèo, ca trù, đàn đáy, phách hay trống chầu vốn gắn với các loại hình nghệ thuật truyền thống được đặt cạnh phần hòa âm hiện đại, cách xây dựng hình tượng trẻ trung và một sân khấu giàu tính giải trí.

Nhờ vậy, văn hóa không xuất hiện như một “bài học lịch sử” được bê nguyên lên sân khấu, mà trở thành một phần tự nhiên của sản phẩm âm nhạc đương đại.

Đây cũng là một hướng tiếp cận đáng chú ý khi Tinh Hà “Say Hi” đặt bài toán đưa yếu tố văn hóa truyền thống vào âm nhạc trẻ cho các Anh Trai. Từ “giao diện” thầy bói, không khí trẩy hội đến phần âm nhạc pha trộn giữa truyền thống và hiện đại, ca khúc giúp những chất liệu vốn có khoảng cách nhất định với khán giả trẻ bước vào một không gian dễ tiếp cận hơn.

Việc Thêu Hoa Dệt Gấm được lựa chọn cho The Viet Vanguard Award vì thế không chỉ ghi nhận một ca khúc có màu sắc dân gian rõ nét. Giải thưởng còn đặt sản phẩm này vào câu chuyện lớn hơn của Tinh Hà “Say Hi”: Làm thế nào để những giá trị văn hóa quen thuộc được kể lại bằng ngôn ngữ của thế hệ trẻ, đủ hiện đại để bước vào đời sống âm nhạc hôm nay nhưng vẫn giữ được những dấu hiệu nhận diện của văn hóa Việt.