Lễ phát động hưởng ứng 'Ngày Văn hóa Việt Nam' năm 2026 tại Hà Nội: Kết nối di sản, lan tỏa tinh hoa văn hóa

Thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 17-3-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, sáng 3-10, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” tại Hà Nội năm 2026.

Các đại biểu tham gia Lễ phát động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 tại Hà Nội. Ảnh: Duy Khánh

Đến dự Lễ phát động có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà; cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Các đại biểu làm lễ chào cờ. Ảnh: Duy Khánh

Khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết

Năm 2026 là năm đầu tiên tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam”, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển văn hóa và khẳng định vai trò của nhân dân trong sáng tạo, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Với thông điệp “Thăng Long - Hà Nội, ngàn năm văn hiến - Muôn sắc Việt Nam”, Lễ phát động tôn vinh truyền thống văn hiến của Thủ đô và sự đa dạng văn hóa các dân tộc Việt Nam, mở đầu chuỗi hoạt động hưởng ứng trên địa bàn thành phố từ nay đến ngày 24-11-2026.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu. Ảnh: Duy Khánh

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã thống nhất chọn ngày 24-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Quyết định này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, đồng thời đặt ra trách nhiệm đưa các giá trị văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội.

Văn hóa không chỉ hiện diện trong di tích, lễ hội hay tác phẩm nghệ thuật mà phải khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết và thúc đẩy toàn xã hội thực hành lối sống văn hóa, văn minh; tạo môi trường thuận lợi để người dân được trực tiếp tham gia bảo tồn, gìn giữ, sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo tổ chức tổng thể nhiều hoạt động nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc, cùng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao phù hợp với điều kiện của từng địa phương để nhân dân được tham gia rộng rãi và thụ hưởng những giá trị tốt đẹp.

Để Ngày Văn hóa Việt Nam thực sự trở thành ngày hội của nhân dân, các giá trị văn hóa được gìn giữ, bồi đắp và lan tỏa sâu rộng, đồng chí Vũ Thu Hà đề nghị các cấp, các ngành của thành phố tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm:

Mỗi người dân Thủ đô, mỗi gia đình tích cực tham gia các hoạt động văn hóa tại địa phương. (Ảnh: Người dân trải nghiệm các gian hàng tại được tổ chức trong khuôn khổ Lễ phát động)

Đối với các sở, ngành và địa phương, cần xây dựng và triển khai các hoạt động hưởng ứng phù hợp với chức năng, điều kiện của đơn vị; gắn liền với xây dựng môi trường làm việc văn minh, nâng cao tinh thần trách nhiệm và văn hóa phục vụ nhân dân; bố trí và huy động nguồn lực, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa, không gian công cộng để phục vụ nhân dân…

Đối với đội ngũ trí thức, nghệ sĩ, nghệ nhân, các chủ thể sáng tạo cần tiếp tục đóng góp tài năng, tâm huyết qua các tác phẩm, sản phẩm văn hóa có giá trị; tích cực truyền dạy di sản, bồi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ, giúp các giá trị truyền thống luôn kết nối bền chặt với cuộc sống hiện đại.

Ngoài ra, đồng chí Vũ Thu Hà đề nghị mỗi người dân Thủ đô, mỗi gia đình tích cực tham gia các hoạt động văn hóa tại địa phương, bảo vệ di tích, giữ gìn phong tục, tập quán tốt đẹp và ứng xử văn minh nơi công cộng. Giới trẻ cần chủ động tìm hiểu, phát huy sáng tạo và tích cực quảng bá văn hóa Việt Nam, văn hóa Thăng Long - Hà Nội đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đại diện thành phố Hà Nội ký kết Quy chế phối hợp giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành. Ảnh: Duy Khánh

Hoạt động ký kết góp phần tăng cường liên kết giữa các địa phương trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Duy Khánh

Trong khuôn khổ chương trình còn có Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa thành phố Hà Nội với 10 tỉnh, thành phố về tổ chức các hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, gồm: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, thành phố Huế và thành phố Cần Thơ. Hoạt động ký kết góp phần tăng cường liên kết giữa các địa phương trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Hữu Thịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Vì, đại diện các xã, phường của Thành phố, phát biểu hưởng ứng và cam kết sẽ triển khai hiệu quả các chương trình phát huy giá trị văn hoá của địa phương.

Điểm nhấn của Lễ phát động là chương trình nghệ thuật được dàn dựng theo mạch nội dung từ vẻ đẹp thống nhất của đất nước đến bản sắc văn hóa ba miền, trong đó tập trung khắc họa nét riêng của Thăng Long - Hà Nội. Cùng với các tiết mục biểu diễn của nghệ sĩ chuyên nghiệp, phần trình diễn, giao lưu văn hóa cộng đồng sẽ diễn ra, giới thiệu nghệ thuật truyền thống của nhiều dân tộc như Ba Na, Gia Rai, Ê Đê, Tày, Thái, Dao, Tà Ôi, Cơ Tu, Khmer...

Lãnh đạo thành phố Hà Nội cùng đại diện lanh đạo 10 tỉnh, thành phố và bà con đồng bào các dân tộc chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Duy Khánh

Đa sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam

Lễ phát động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Hà Nội xác định đây là chương trình mở đầu, tạo khí thế và sự lan tỏa cho chuỗi hoạt động “Ngày Văn hóa Việt Nam” tại Hà Nội năm 2026. Qua đó, Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm lớn về văn hóa của cả nước, đồng thời phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống nghìn năm văn hiến và kết nối, lan tỏa giá trị văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

NSND Thu Hiền tham gia biểu diễn tại Lễ phát động. Ảnh: Duy Khánh.

Một tiết mục trong Lễ phát động. Ảnh: Duy Khánh

Trong hai ngày 3 và 4-10-2026, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra các hoạt động trưng bày, biểu diễn, giao lưu, trải nghiệm văn hóa; giới thiệu các không gian văn hóa Thăng Long - Hà Nội và 20 gian hàng trưng bày, quảng bá sản phẩm làng nghề, phố nghề, sản phẩm OCOP và các sản phẩm tiêu biểu của thành phố. Nhân dân và du khách có cơ hội trực tiếp tham gia, tìm hiểu và trải nghiệm các giá trị văn hóa cùng nghệ nhân, nghệ sĩ và cộng đồng các dân tộc.

Các tiết mục được dàn dựng mang đậm màu sắc văn hoá Việt Nam. Ảnh: Duy Khánh

Sáu không gian văn hóa Thăng Long - Hà Nội gồm không gian văn hóa nghệ thuật truyền thống, “Thu Hà Nội”, làng nghề - phố nghề, thư pháp Thăng Long, lụa Vạn Phúc và ẩm thực Tràng An. Các gian hàng còn lại giới thiệu những sản phẩm thủ công truyền thống, sản phẩm làng nghề, phố nghề tiêu biểu và sản phẩm OCOP của Hà Nội.

Lễ phát động mang đến không gian văn hoá độc đáo, kết nối các dân tộc. Ảnh: Duy Khánh

Lãnh đạo thành phố Hà Nội hoà cùng đồng bào các dân tộc trong những tiết mục nghệ thuật. Ảnh: Duy Khánh.

Các tiết mục đậm đà bản sắc văn hoá các dân tộc Việt Nam mang đến không gian nghệ thuật hấp dẫn. Ảnh: Duy Khánh

Tiếp nối Lễ phát động và các hoạt động hưởng ứng, chương trình “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” sẽ diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24-11-2026 tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Được thành phố xác định là một trong những sự kiện văn hóa mang thương hiệu Thủ đô, chương trình tạo không gian kết nối, giao lưu, quảng bá văn hóa Việt Nam; khuyến khích nhân dân tham gia bảo tồn, thực hành, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa. Qua đó, chương trình phát huy vai trò của Hà Nội là trung tâm lớn về văn hóa của cả nước, góp phần xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.