Ngày hội tình nguyện Trường Đại học Hà Tĩnh tiếp nhận 130 đơn vị máu

Đại biểu tham dự chương trình.

Sáng 3/10, Đoàn Thanh niên phối hợp với Hội sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức chương trình ngày hội tình nguyện năm 2026 “Welcome K19”. Hoạt động nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026).

Ngày hội tình nguyện đã thu hút hơn 600 đoàn viên, thanh niên của Trường Đại học Hà Tĩnh tham gia hiến máu nhân đạo và các hoạt động bên lề.

Tại ngày hội, ban tổ chức đã thu về 130 đơn vị máu để bổ sung cho ngân hàng máu của Bệnh viên Đa khoa Hà Tĩnh. Hoạt động nhằm phát huy tinh thần tương thân, tương ái và vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội.

Dịp này, Trường Đại học Hà Tĩnh cũng trao 10 suất học bổng cho tân sinh viên K19 có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh cũng tặng giấy khen cho hơn 30 tình nguyện viên có thành tích xuất sắc trong công tác tình nguyện, phong trào hiến máu nhân đạo.

Bên lề ngày hội, nhà trường tổ chức các gian hàng giới thiệu hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện; tạo không gian giao lưu, giúp sinh viên tìm hiểu và lựa chọn những hoạt động phù hợp với sở thích, năng lực. Chương trình cũng kết hợp gặp mặt, chào đón tân sinh viên K19, góp phần tạo không khí sôi nổi trong những ngày đầu năm học mới.