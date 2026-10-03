Vẻ đẹp hoang sơ của thác Mường Thín giữa núi rừng Điện Biên

Cùng với những thửa ruộng bậc thang và bản làng của đồng bào dân tộc Thái, khu vực này hội tụ nhiều yếu tố để khai thác theo hướng du lịch sinh thái gắn với trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa cộng đồng, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch của Điện Biên.

Thác Mường Thín nằm ở bản Thín, nơi đồng bào dân tộc Thái sinh sống

Từ trên cao, thác Mường Thín nổi bật giữa thảm rừng xanh, mang vẻ đẹp hoang sơ của cảnh quan thiên nhiên

Dòng nước từ thác Mường Thín len qua những ghềnh đá, tạo thành nhiều tầng suối nhỏ trước khi chảy xuống khu vực hạ lưu

Dòng nước trắng xóa nổi bật giữa màu xanh của núi rừng