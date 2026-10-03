Vẻ đẹp hoang sơ của thác Mường Thín giữa núi rừng Điện Biên
Nằm giữa núi rừng xanh thẳm, thác Mường Thín ở bản Thín, xã Chiềng Sinh, tỉnh Điện Biên gây ấn tượng với dòng nước đổ từ vách đá cao, tạo nên cảnh quan vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng.
Cùng với những thửa ruộng bậc thang và bản làng của đồng bào dân tộc Thái, khu vực này hội tụ nhiều yếu tố để khai thác theo hướng du lịch sinh thái gắn với trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa cộng đồng, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch của Điện Biên.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://dulich.thethaovanhoa.vn/ve-dep-hoang-so-cua-thac-muong-thin-giua-nui-rung-dien-bien-20261003105303983.htm