Thêm món đồ điện tử quen thuộc tăng giá

Màn hình máy tính bất ngờ đắt lên sau thời gian dài giảm giá để kích cầu. Ảnh: T3.

Theo dữ liệu của RUNTO, giá bán trung bình trực tuyến của màn hình chơi game tại Trung Quốc đạt 1.168 nhân dân tệ (174 USD) trong tháng 8. Con số này tăng khoảng 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong cùng giai đoạn, doanh số bán màn hình chơi game giảm 4,7%, xuống 588.000 chiếc. Tuy nhiên, doanh thu vẫn tăng khoảng 2%.

Liu Yang, chuyên gia phân tích tại Luotu Technology cho biết màn hình văn phòng và gaming đều tăng giá từ đầu năm. Phân khúc 1.000-2.000 nhân dân tệ (150-300 USD) ghi nhận biến động rõ nhất.

Một số mẫu màn hình phổ biến cũng đã thay đổi giá trong thời gian ngắn. Điển hình như màn hình gaming AOC 27 inch, hỗ trợ 4K và tần số quét 160 Hz, từng được bán với giá 1.589 nhân dân tệ (237 USD) vào cuối tháng 8. Sau đó, giá niêm yết đã tăng lên 1.732 nhân dân tệ (285 USD).

Theo Liu Yang, khoảng 60% mức tăng đến từ việc người dùng chuyển sang mua các model cao cấp hơn. Khoảng 40% còn lại là mức tăng giá thực tế của cùng một mẫu màn hình.

Trong tháng 8, thị phần màn hình có tần số quét từ 240 Hz trở lên tăng 15,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản phẩm có độ phân giải từ 2K trở lên tăng 3,6%.

Theo dữ liệu theo dõi của Luotu Technology, giá bán lẻ của nhiều mẫu phổ biến đã tăng 10-15% kể từ cuối tháng 7.

Ban đầu, nhà sản xuất chủ yếu giảm phiếu ưu đãi và cắt các chương trình khuyến mãi. Giá niêm yết gần như không đổi nhưng số tiền người mua phải trả cao hơn.

Đến tháng 8, việc điều chỉnh trở nên công khai hơn. AOC gửi thông báo thay đổi giá tới hệ thống phân phối vào ngày 1/8. KTC cũng cho biết giá một số sản phẩm có thể tiếp tục tăng.

Giá màn hình gaming cao cấp có mức tăng mạnh. Ảnh: PCMag.

Dữ liệu từ TrendForce cho thấy giá nhiều loại tấm nền phổ thông gần đây vẫn tương đối ổn định. Áp lực lớn nhất đến từ Scaler IC. Đây là chip xử lý tín hiệu hình ảnh trước khi nội dung được hiển thị lên màn hình. Màn hình có độ phân giải và tần số quét cao đòi hỏi chip mạnh hơn.

Theo Fan Boyu, Scaler IC đang cùng lúc đối mặt với thiếu hụt nguồn cung và giá cao hơn. Nguyên nhân đến từ hạn chế công suất sản xuất wafer, đóng gói và kiểm thử.

Các linh kiện khác như chip điều khiển màn hình, mạch PCB, chip giao tiếp và linh kiện nguồn cũng chịu áp lực tương tự.

“Với áp lực chi phí hiện tại, việc tiếp tục giảm giá để kích cầu có thể khiến doanh nghiệp lỗ trên mỗi sản phẩm bán ra”, Liu Yang cho biết.

Trong khi đó, Fan Boyu dự báo một số mẫu vẫn có thể giảm giá trong quý IV nhờ mùa mua sắm cao điểm. Tuy nhiên, mặt bằng chung nhiều khả năng vẫn duy trì xu hướng ổn định hoặc tăng.