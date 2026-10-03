Bao bì xanh trong chuỗi nông sản

Theo Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), bệnh tim mạch tiếp tục là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Tại Việt Nam, bệnh tim mạch cũng là một trong những thách thức sức khỏe lớn nhất, mỗi năm có khoảng 200.000 người tử vong vì căn bệnh này.