Bao bì xanh trong chuỗi nông sản
Cùng với yêu cầu nâng cao chất lượng bảo quản, chế biến nông sản, việc giảm sử dụng nhựa, thay thế bằng những vật liệu thân thiện với môi trường được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp với Hội Nữ trí thức thành phố tổ chức Diễn đàn “Ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học và sử dụng bao bì thân thiện với môi trường trong bảo quản, chế biến nông sản.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bao-bi-xanh-trong-chuoi-nong-san-420529.htm