Interpol cảnh báo một điều về AI mà tất cả doanh nghiệp cần lưu ý

Bjorn R. Watne, Giám đốc An ninh thông tin toàn cầu (CISO) của Interpol, nhận định AI không tạo ra cuộc cách mạng trong tội phạm mạng, mà chủ yếu nâng cấp những kỹ thuật vốn có như lừa đảo và gian lận.

"Đây là một quá trình tiến hóa chứ không phải một cuộc cách mạng", ôngWatne nói bên lề Tech Week Singapore hôm 1/10. Theo ông, AI chủ yếu làm tăng "tốc độ và quy mô" của các thủ đoạn phạm tội hiện hữu.

Các nhóm lừa đảo có thể dùng AI để tiếp cận nhiều nạn nhân cùng lúc. Công nghệ dịch thuật ngày càng tốt và sự phát triển của danh tính số cũng khiến việc phân biệt tương tác giả mạo với giao tiếp thực ngày càng khó khăn.

Lãnh đạo Interpol cảnh báo AI đang khiến các cuộc tấn công mạng nhanh hơn và khó phát hiện hơn. Ảnh: Canva

Doanh nghiệp cần xác định "tài sản tối quan trọng"

Theo lãnh đạo Interpol, doanh nghiệp không nên cố gắng bảo vệ mọi hệ thống và tài sản cùng lúc. Thay vào đó, họ cần xác định những tài sản quan trọng nhất đối với hoạt động kinh doanh, sau đó đánh giá những đối tượng có thể muốn đánh cắp hoặc phá hoại chúng.

Từ đó, doanh nghiệp có thể sử dụng thông tin tình báo về mối đe dọa để xác định chiến thuật và công nghệ mà đối thủ sử dụng, rồi xây dựng phương án phòng thủ phù hợp.

"Không cần mọi người cố gắng bảo vệ khỏi tất cả mọi thứ cùng lúc khi họ không phải mục tiêu của những mối đe dọa đó", ông Watne nói.

Theo ông, biện pháp phòng thủ cũng phụ thuộc vào loại đối tượng mà doanh nghiệp phải đối mặt, từ các nhóm tội phạm hoạt động cơ hội đến những nhóm tấn công có chủ đích, dai dẳng và tinh vi (APT).

Một vấn đề khác là khoảng cách giữa lãnh đạo cấp cao và chiến lược an ninh mạng. Ông Watne cho rằng nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nhận thức đầy đủ vai trò của công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh.

"Vẫn còn nhiều ngành chưa nhận ra rằng ngày nay, mọi công ty đều là một công ty công nghệ thông tin", ông nói.

Dù rủi ro an ninh mạng ngày càng được đưa lên vị trí cao trong danh mục rủi ro doanh nghiệp, vấn đề này vẫn chưa được quan tâm đầy đủ ở cấp lãnh đạo tại nhiều công ty.

Tác nhân AI tạo ra rủi ro mới

Ông Watne đặc biệt cảnh báo về tác nhân AI (agentic AI), khi các hệ thống không chỉ cung cấp thông tin mà còn có khả năng thực hiện hành động thay người dùng.

Theo ông, sai sót của AI khi đó có thể gây hậu quả ngoài đời thực, thay vì chỉ dừng ở việc cung cấp thông tin không chính xác.

"Một chuyện là AI cung cấp cho bạn thông tin sai. Nhưng khi AI thực sự thực hiện một hành động và bắt đầu làm sai, đặc biệt trong môi trường vật lý, điều đó có thể gây tổn hại về thể chất cho con người", ông Watne nói.

Ông lấy việc AI ngày càng được tích hợp vào ôtô và xe tự lái làm ví dụ về lĩnh vực cần đặc biệt thận trọng.

Rủi ro còn có thể gia tăng do con người có xu hướng đặt niềm tin cao vào công nghệ. Trong lĩnh vực tài chính, người dùng thường chủ động kiểm soát rủi ro bằng các biện pháp như mã PIN và cảnh giác với nguy cơ đánh cắp thông tin thẻ. Trong khi đó, với công nghệ, họ thường nhanh chóng chấp nhận thiết bị và ứng dụng mới mà ít thận trọng hơn.

"Khi nói đến công nghệ, mức độ tin tưởng là cực kỳ cao", Watne nói, dẫn chứng việc người dùng dễ dàng nhấp qua các lời nhắc và cấp quyền truy cập cho công nghệ mới. Theo ông, khi AI ngày càng có khả năng hành động thay người dùng, mức độ tin tưởng này cần được xem xét kỹ hơn.

(Theo CNBC)