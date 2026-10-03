Kết nối tri thức, công nghệ cho kinh tế biển Việt Nam

Sáng 3/10, Trường Đại học Nha Trang tổ chức ra mắt Diễn đàn Kinh tế biển (MEF) với sự tham dự của 250 đại biểu.

MEF được xây dựng theo mô hình hợp tác mở, không phải một đơn vị hành chính mới hay một hội nghị diễn ra một lần. Diễn đàn hướng tới trở thành đầu mối tiếp nhận các bài toán thực tiễn về kinh tế biển, kết nối với chuyên gia, nhóm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, năng lực đào tạo, tư vấn và công nghệ để cùng xây dựng, triển khai và theo dõi kết quả.

Các đối tác trao thỏa thuận hợp tác tại Lễ ra mắt Diễn đàn.

MEF tập trung vào ba chức năng chính gồm kết nối, điều phối hợp tác; tham vấn chính sách, chia sẻ tri thức, dữ liệu và khuyến nghị; đồng thời kết nối nhu cầu thực tiễn với năng lực đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ của Trường Đại học Nha Trang cùng các đối tác.

Các lĩnh vực ưu tiên gồm nuôi biển công nghệ cao và chế biến thủy sản; khai thác, nuôi trồng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; logistics, dịch vụ cảng biển và công nghiệp tàu thủy; du lịch biển bền vững; môi trường biển, kinh tế tuần hoàn, công nghệ sinh học biển; năng lượng tái tạo ngoài khơi, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực.

Không gian hoạt động của Diễn đàn lấy Khánh Hòa và khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên làm trọng tâm, sau đó mở rộng kết nối với các địa phương ven biển, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, hiệp hội và đối tác quốc tế.

Giai đoạn 2026-2030, MEF đặt mục tiêu hình thành mạng lưới khoảng 20-25 đối tác, trong đó có 5-7 đối tác nòng cốt. Từ năm 2027, Diễn đàn dự kiến tổ chức hội nghị thường niên cùng 1-2 tọa đàm, hội thảo hoặc phiên tham vấn chuyên đề mỗi năm; xây dựng ít nhất một báo cáo chuyên đề hoặc báo cáo thường niên và tiếp nhận tối thiểu năm nhu cầu hợp tác mỗi năm.

Diễn đàn cũng đặt mục tiêu hỗ trợ hình thành, thử nghiệm hoặc chuyển giao tối thiểu năm giải pháp, mô hình, quy trình, sản phẩm hoặc dịch vụ khoa học - công nghệ; xây dựng 5-7 đề xuất nhiệm vụ, chương trình, dự án hợp tác, trong đó ít nhất hai đề xuất được phê duyệt, tài trợ, ký kết hoặc triển khai.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Tiến sĩ Quách Hoài Nam - Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang nhấn mạnh, phát triển kinh tế biển là vấn đề chiến lược của đất nước, gắn với tăng trưởng, khoa học - công nghệ, môi trường, nguồn nhân lực, quốc phòng - an ninh và vị thế quốc gia. Những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đang đặt ra yêu cầu ngày càng rõ hơn về liên kết ngành, liên kết vùng và sự tham gia thực chất của các cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng.

Tiến sĩ Quách Hoài Nam - Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang phát biểu tại Lễ ra mắt Diễn đàn.

Từ nhận thức đó, Trường Đại học Nha Trang khởi xướng MEF để hình thành một cơ chế hợp tác thường xuyên, mở và linh hoạt: nơi các vấn đề thực tiễn được kết nối với đúng năng lực; nơi tri thức, dữ liệu, công nghệ, đào tạo và nguồn lực của các bên cùng hội tụ để hình thành chương trình hợp tác, nhiệm vụ và sản phẩm cụ thể.

"Chỉ với riêng nguồn lực của nhà trường, MEF không thể thành công. Trường xin đảm nhận vai trò khởi xướng, điều phối và kết nối; còn sức sống, chất lượng và uy tín của Diễn đàn phải được tạo nên từ sự chung tay và đồng trách nhiệm của tất cả chúng ta", Tiến sĩ Quách Hoài Nam nhấn mạnh.

Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang cũng mong muốn các đồng sáng lập không chỉ “tham gia Diễn đàn”, mà cùng xác định vấn đề, cùng lựa chọn ưu tiên, cùng thiết kế chương trình, cùng triển khai và cùng đánh giá kết quả. Hiệu quả của MEF phải được nhìn thấy qua những khuyến nghị có giá trị sử dụng; những chương trình, dự án được hình thành; những giải pháp được thử nghiệm, ứng dụng, chuyển giao; và những hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với nhu cầu thực tiễn.