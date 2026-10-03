Nhật Bản: Robot gia đình bước vào kỷ nguyên tương tác cảm xúc

Robot tương tác với các em nhỏ. (Ảnh minh họa. THX/TTXVN phát)

Trong cuộc đua đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào đời sống, robot gia đình tại Nhật Bản đang chuyển mình từ những cỗ máy mô phỏng thú cưng thành những “người bạn” có khả năng trò chuyện, phản ứng với tiếp xúc và tạo cảm giác đồng hành cho con người.

Xu hướng này đang làm đa dạng hóa thị trường robot giải trí gia đình vốn được biết đến từ lâu tại Nhật Bản. Nếu những thế hệ đầu chủ yếu gây chú ý nhờ khả năng di chuyển và mô phỏng hành vi của động vật, các sản phẩm mới đang tận dụng AI để tăng cường khả năng tương tác và biểu lộ cảm xúc.

Một trong những sản phẩm đặt nền móng cho thị trường này là Aibo - robot hình chó của Sony được giới thiệu lần đầu năm 1999.

Sau hơn 2 thập kỷ, sự phát triển của AI đang mở ra hướng đi mới, khi robot không chỉ bắt chước hành vi của thú cưng mà còn được thiết kế để phản hồi trực tiếp với con người.

Tháng 8 vừa qua, Sharp giới thiệu Poketomo - robot tương tác tích hợp AI dự kiến được tung ra thị trường vào cuối tháng này. Có kích thước vừa lòng bàn tay và mang hình dáng loài cầy mangut, Poketomo được thiết kế để trò chuyện với người dùng theo cách thẳng thắn, tự nhiên, hướng tới trải nghiệm tương tác gần với một người bạn hơn là một thiết bị điện tử thông thường.

Casio lại tập trung vào khía cạnh cảm xúc với Moflin - robot thú cưng tích hợp AI có khả năng biểu lộ cảm xúc ngày càng rõ rệt thông qua việc được vuốt ve hoặc ôm. Từ tháng 2, sản phẩm này đã được cung cấp cho Bệnh viện Đại học Jikei ở Tokyo để đồng hành cùng trẻ em đang điều trị.

Một hướng tiếp cận khác được thể hiện qua Mirumi, sản phẩm của startup Yukai Engineering có trụ sở tại Tokyo. Được bán tại Nhật Bản từ tháng 4, Mirumi nhỏ đến mức có thể gắn vào túi xách. Robot có thể cử động đầu khi nhận biết âm thanh hoặc khi được chạm vào, tạo cảm giác như một vật dụng nhỏ có khả năng phản ứng với môi trường xung quanh.

Trong khi những sản phẩm mới liên tục xuất hiện, Aibo của Sony vẫn duy trì sức hút trên thị trường. Robot hình chó này có thể phản ứng với các kích thích bên ngoài và di chuyển theo cách mô phỏng một chú chó thật, cho thấy sức hấp dẫn lâu dài của dòng sản phẩm kết hợp công nghệ với yếu tố tương tác và cảm xúc.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Market Research Center Corp., thị trường robot hình thú cưng trên toàn cầu được dự báo đạt 7,37 tỷ USD vào năm 2032, hơn gấp đôi quy mô năm 2025.

Sự phát triển của các sản phẩm trên cho thấy AI đang làm thay đổi cách con người tương tác với robot trong không gian gia đình. Thay vì chỉ thực hiện những chuyển động được lập trình sẵn hoặc mô phỏng hình dáng động vật, robot ngày càng được phát triển theo hướng nhận biết môi trường, phản ứng với hành vi của con người và tạo ra những tương tác mang tính cá nhân hơn.

Từ một chú chó robot có thể chạy nhảy đến những thiết bị nhỏ có thể trò chuyện, phản ứng khi được vuốt ve hoặc đồng hành cùng trẻ em trong bệnh viện, AI đang mở rộng vai trò của robot từ một sản phẩm công nghệ thành một dạng bạn đồng hành mới.

Đây cũng là dấu hiệu cho thấy cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực robot gia đình đang dần chuyển từ việc robot làm được gì sang câu hỏi robot có thể tương tác với con người như thế nào./.