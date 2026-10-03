Tìm kiếm sáng tạo trẻ giải các bài toán lớn của Thủ đô

Cuộc thi "Sáng tạo trẻ Hà Nội 2026" hướng tới mục tiêu phát huy tư duy sáng tạo của tuổi trẻ, khuyến khích ứng dụng khoa học, công nghệ để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong đời sống và phát triển kinh tế - xã hội.

Ảnh minh họa do AI tạo ra.

Không chỉ dừng lại ở một sân chơi trí tuệ, cuộc thi còn tạo không gian kết nối học sinh, sinh viên với các giảng viên, chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo. Thông qua đó, các ý tưởng, mô hình hoặc sản phẩm tiềm năng sẽ nhận được sự tư vấn, phản biện để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm. Sau cuộc thi, các sản phẩm có tiềm năng tiếp tục được kết nối với hoạt động cố vấn, ươm tạo, thử nghiệm, đồng thời được hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, kết nối với doanh nghiệp, nhà đầu tư và thị trường.

Cuộc thi được chia thành 2 bảng. Bảng A dành cho học sinh trung học phổ thông (THPT) và chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT trên địa bàn Hà Nội. Bảng B dành cho sinh viên đại học, cao đẳng và người học trình độ trung cấp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Thí sinh có thể tham gia theo hình thức cá nhân hoặc theo nhóm (tối đa 5 thành viên). Các sản phẩm dự thi có thể là ý tưởng, giải pháp, mô hình, sản phẩm mẫu hoặc sản phẩm đã qua thử nghiệm, ứng dụng, thuộc 4 lĩnh vực trọng tâm: công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và đô thị thông minh; môi trường, sức khỏe, nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ sinh học; chế tạo, tự động hóa, vật liệu mới và sản xuất thông minh; công nghiệp văn hóa số, du lịch thông minh, giáo dục và giải pháp vì cộng đồng.

Ban Tổ chức khuyến khích các sản phẩm tập trung vào những "bài toán lớn" và lĩnh vực Hà Nội ưu tiên hỗ trợ đổi mới sáng tạo như chuyển đổi số, giao thông, y tế, năng lượng, giáo dục và môi trường.

Ngoài ra, một quy định đáng chú ý trong Thể lệ cuộc thi năm nay là yêu cầu thí sinh phải khai báo cụ thể việc sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI). Trong hồ sơ dự thi, thí sinh phải xác nhận rõ có sử dụng AI hay không; nếu có, phải nêu chi tiết tên công cụ, mục đích, phạm vi hỗ trợ, phần việc do thí sinh trực tiếp thực hiện cũng như nguồn dữ liệu liên quan.

Bên cạnh đó, hồ sơ dự thi yêu cầu cam kết về tính trung thực, quyền sở hữu trí tuệ, bảo mật, an toàn, đạo đức nghiên cứu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, nguồn dữ liệu, quyền sử dụng phần mềm và tài liệu

. Đối với thí sinh chưa đủ 18 tuổi, hồ sơ cần có sự xác nhận đồng ý từ cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 5/10/2026 đến hết ngày 25/10/2026. Vòng chung kết dự kiến diễn ra trong tháng 11/2026.