Phiên bản 'Siêu' Honor Magic9 nổi bật siêu pin siêu hiệu năng

Trong sự kiện vừa qua, Honor đã giới thiệu chiếc điện thoại thông minh Magic9 Super Edition. Sản phẩm hướng tới việc giải quyết dứt điểm ha i bài toán lớn nhất trên các thiết bị di động hiện nay, đó là thời lượng sử dụng pin dài lâu và khả năng duy trì hiệu năng đỉnh cao trong thời gian dài mà không bị quá nhiệt.

Về mặt thiết kế tổng thể, Honor Magic9 Super Edition mang lại cảm giác sang trọng và hiện đại với 4 tùy chọn màu sắc cá tính bao gồm Đen Curtain, Trắng Opening, Xanh Olive và Vàng Popcorn.

Phiên bản đặc biệt của Honor Magic9 ra mắt với 4 màu sắc.

Mặc dù tích hợp hàng loạt linh kiện cao cấp cùng hệ thống tản nhiệt phức tạp, máy vẫn duy trì được kích thước cân đối với chiều rộng 76,7mm và độ dày chỉ 8,1mm, kết hợp cùng trọng lượng 227g mang đến cảm giác cầm nắm vô cùng chắc chắn.

Mặt trước của thiết bị nổi bật với màn hình hiển thị lớn 6,81 inch có khả năng đạt độ sáng tối đa lên tới 10.000 nit, giúp mọi hình ảnh hiển thị rõ ràng và chi tiết ngay cả dưới ánh nắng mặt trời gay gắt.

Bên cạnh đó, độ bền của thiết bị cũng được nâng tầm khi đáp ứng các tiêu chuẩn chống bụi và nước nghiêm ngặt nhất hiện nay bao gồm IP68, IP69 và IP69K.

Cung cấp sức mạnh cho máy là vi xử lý Snapdragon 8 Ultra thế hệ thứ 5 hoàn toàn mới, sở hữu lõi siêu xử lý với xung nhịp tối đa đạt mức 4,6GHz. Để khai thác tối đa sức mạnh của bộ vi xử lý khủng này, Honor đã trang bị hệ thống làm mát Honor Dongfeng Turbine Cooling System thế hệ mới.

Honor Dongfeng Turbine Cooling System chịu trách nhiệm làm mát liên tục để duy trì ổn định hiệu năng do chip Snapdragon 8 Ultra mang lại.

Đây được xem là hệ thống tản nhiệt quạt chủ động duy nhất xuất hiện trên các dòng flagship Android ở thời điểm hiện tại. Tốc độ quay của quạt làm mát có thể lên tới 30.000 vòng/phút, giúp cải thiện hiệu suất tản nhiệt tổng thể tới 30%.

Nhờ cơ chế làm mát chủ động vượt trội này, máy thể hiện khả năng duy trì hiệu năng cực kỳ ổn định. Trong thử nghiệm thực tế với một tựa game nhập vai đồ họa nặng ở thiết lập tối đa, Honor Magic9 Super Edition duy trì tốc độ khung hình trung bình đạt 59,46 FPS suốt 30 phút chơi liên tục mà không gặp hiện tượng sụt giảm hiệu năng do quá nhiệt.

Điểm nổi bật nhất trên Honor Magic9 Super Edition chính là viên pin Qinghai Lake với dung lượng khủng lên tới 11.000 mAh, đạt kỷ lục về dung lượng pin trên một chiếc điện thoại thuộc phân khúc cao cấp từ trước đến nay.

Khả năng nạp lại năng lượng cho viên pin khổng lồ này cũng vô cùng ấn tượng nhờ công nghệ sạc nhanh có dây công suất 80W cùng công nghệ sạc siêu nhanh không dây 50W.

Viên pin 11.000 mAh thực sự mà một kỷ lục trên các flagship.

Không dừng lại ở đó, khả năng kết nối mạng của thiết bị cũng được tối ưu hóa vượt trội nhờ tích hợp chip tăng cường sóng RF C3 do chính Honor tự nghiên cứu và phát triển, đảm bảo tín hiệu luôn ổn định trong mọi điều kiện môi trường.

Nhà sản xuất cũng đã đưa ra nhiều lựa chọn bộ nhớ cùng chính sách giá bán cụ thể cho từng phiên bản. Phiên bản tiêu chuẩn RAM 12GB đi kèm bộ nhớ trong 256GB có giá 17,5 triệu đồng. Phiên bản trung cấp RAM 12GB đi kèm bộ nhớ trong 512GB có giá 19,5 triệu đồng. Phiên bản cao cấp nhất RAM 16GB đi kèm bộ nhớ trong 512GB có giá 21,5 triệu đồng.

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa viên pin dung lượng kỷ lục, hệ thống tản nhiệt quạt chủ động tiên tiến cùng bộ vi xử lý hàng đầu, Honor Magic9 Super Edition hứa hẹn sẽ tạo nên một tiêu chuẩn mới cho phân khúc điện thoại thông minh cao cấp trong thời gian tới.

Camera chất lượng cinema tái sinh trên dòng Honor Magic9.