Giảm gánh nặng bệnh tim mạch, phấn đấu 50% người tăng huyết áp được kiểm soát

Ngày 3/10, Đại hội Tim mạch toàn quốc lần thứ 20 đã khai mạc với chủ đề "Tim mạch học trong kỷ nguyên mới: Tích hợp – Tiên phong – Triển khai”. Trước đó, vào chiều 2/10, Đại hội Đại biểu Hội Tim mạch học Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2028 đã bầu GS.TS Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8 làm Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, bệnh tim mạch tiếp tục là một trong những thách thức sức khỏe lớn nhất hiện nay. Năm 2022 thế giới có khoảng 19,8 triệu người tử vong do bệnh tim mạch, chiếm khoảng 32% tổng số ca tử vong toàn cầu.

Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh TS Hà Anh Đức phát biểu khai mạc đại hội.

Tại Việt Nam, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, hút thuốc lá, thừa cân – béo phì, ít vận động, chế độ ăn chưa hợp lý và quá trình già hóa dân số đang tiếp tục làm gia tăng nguy cơ bệnh tim mạch.

"Điều đó đang đặt ra cho ngành Y tế một yêu cầu rất rõ ràng: Chúng ta không chỉ cần phát triển những kỹ thuật chuyên sâu tại các bệnh viện tuyến cuối, mà đồng thời phải tăng cường và nâng cao chất lượng dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị và quản lý người bệnh một cách liên tục, từ bệnh viện đến y tế cơ sở và cộng đồng", TS Hà Anh Đức nói.

Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho biết, trong những năm qua, chuyên ngành Tim mạch Việt Nam phát triển mạnh mẽ. Nhiều kỹ thuật hiện đại trước đây người bệnh phải ra nước ngoài điều trị thì nay đã được các thầy thuốc Việt Nam làm chủ và triển khai thường quy.

Tuy nhiên, làm chủ kỹ thuật cao mới chỉ là một phần của mục tiêu. Điều quan trọng hơn là tiếp tục để những tiến bộ của y học và những khuyến cáo dựa trên bằng chứng được triển khai hiệu quả trong thực hành; làm thế nào để nâng cao chất lượng điều trị một cách đồng đều; và để người bệnh, dù ở đâu, cũng có cơ hội tiếp cận với dịch vụ y tế an toàn, hiệu quả và có chất lượng.

GS.TS Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8 trình bày về Hiến chương 50/30.

Tại lễ khai mạc, GS.TS Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8, Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam đã phát động Hiến chương 50/30, với mục tiêu hướng tới đến năm 2030 có ít nhất 50% người bệnh tăng huyết áp tại Việt Nam được kiểm soát huyết áp đạt mục tiêu.

Theo GS.TS Phạm Mạnh Hùng, hồ sơ tăng huyết áp Việt Nam năm 2025 của WHO ước tính có khoảng 16,9 triệu người trưởng thành 30–79 tuổi mắc tăng huyết áp; khoảng 51% đã được chẩn đoán, 32% được điều trị và chỉ khoảng 15% được kiểm soát.

Những con số này cho thấy cuộc chiến chống bệnh tim mạch không thể chỉ diễn ra tại các bệnh viện tuyến cuối. Phòng chống bệnh tim mạch phải bắt đầu từ cộng đồng: Kiểm soát yếu tố nguy cơ, phát hiện sớm, điều trị đúng, theo dõi lâu dài và bảo đảm người bệnh được tiếp cận chăm sóc liên tục.

Vì vậy, 50/30 không phải một khẩu hiệu đơn thuần mà là một mục tiêu đầy thách thức, đòi hỏi thay đổi thực chất trong phát hiện, điều trị và quản lý tăng huyết áp trên phạm vi cộng đồng.

Hiến chương 50/30 là lời kêu gọi sự chung tay của các cơ quan quản lý nhà nước, ngành y tế, Hội Tim mạch học Việt Nam, các hội chuyên ngành, chính quyền địa phương và toàn xã hội. Mục tiêu là đưa quản lý tăng huyết áp đến gần người dân hơn: Biết số đo huyết áp của mình – phát hiện sớm – điều trị đúng – tuân thủ lâu dài – kiểm soát đạt mục tiêu.

Đại hội có sự tham dự của 2.500 đại biểu, 135 phiên khoa học và 502 bài báo cáo.

Quản lý tăng huyết áp cần được thực hiện liên tục, từ cơ sở y tế đến cộng đồng, với các quy trình điều trị đơn giản, dựa trên bằng chứng và có khả năng theo dõi kết quả.

Hiến chương 50/30 vì vậy thể hiện bước chuyển quan trọng trong sứ mệnh của Hội Tim mạch học Việt Nam, nhằm giảm đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy tim, bệnh thận và tử vong sớm do tăng huyết áp.

Đại hội Tim mạch toàn quốc lần thứ 20 với tham dự của 2.500 đại biểu, 135 phiên khoa học, 502 bài báo cáo, 426 chủ tọa đoàn và báo cáo viên trong nước cùng 30 chuyên gia quốc tế, chương trình bao phủ hầu hết những lĩnh vực quan trọng và những xu hướng mới của tim mạch học hiện đại.

Các đại biểu bấm nút phát động Hiến chương 50/30.

Các bác sĩ và nhà khoa học Việt Nam ngày càng tham gia sâu hơn vào nghiên cứu, đào tạo, xây dựng khuyến cáo và các diễn đàn chuyên môn quốc tế. Tim mạch Việt Nam đang chuyển từ chủ yếu tiếp nhận tri thức sang làm chủ, chia sẻ và cùng đóng góp vào sự phát triển của Tim mạch học khu vực và thế giới.

Năm 2026 đánh dấu một cột mốc quan trọng khi Việt Nam chính thức trở thành Chi hội quốc tế của Trường môn Tim mạch Hoa Kỳ và PGS.TS Phạm Mạnh Hùng được bầu làm Chủ tịch Chi hội Việt Nam.

GS Phạm Mạnh Hùng cho biết, đại hội lần này dành không gian đáng kể cho thế hệ bác sĩ và nhà khoa học trẻ trình bày công trình bằng tiếng Anh trước hội đồng chuyên gia trong nước và quốc tế tại Giải thưởng Nhà nghiên cứu trẻ và Cuộc thi Thách thức Tim mạch dành cho bác sĩ dưới 35 tuổi.