Thắt chặt tình hữu nghị ASEAN

Tối 30/9, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức tiệc chiêu đãi mừng Hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã (Hội nghị) đã thành công tốt đẹp.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu tại tiệc chiêu đãi.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì tiệc chiêu đãi.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và các đại biểu.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các đại biểu lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn sâu sắc vì đã tham dự và đóng góp tích cực cho thành công của Hội nghị.

Hội nghị diễn ra trong không khí xây dựng, hợp tác, chia sẻ, thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong việc nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã trên tinh thần “Tăng cường hợp tác khu vực vì một ASEAN thượng tôn pháp luật và không có tội phạm truy nã”.

Bộ trưởng Lương Tam Quang chào mừng các đại biểu sang Việt Nam tham dự Hội nghị.

Đây là dịp để nhìn lại những kết quả tốt đẹp của Hội nghị; là cơ hội để thắt chặt tình hữu nghị, sự hiểu biết và gắn kết giữa các quốc gia, giữa những người bạn, đồng nghiệp thân thiết đã cùng chia sẻ một mục tiêu chung vì môi trường an toàn và lành mạnh cho tất cả người dân, góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định và tự cường

Bộ trưởng Lương Tam Quang tặng quà lưu niệm các Trưởng đoàn.

Ngày 1/10, các đại biểu sẽ có dịp tham quan danh thắng Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), điểm du lịch đã được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Bộ Công an Việt Nam cũng sẽ tổ chức chương trình giao lưu thể thao hữu nghị nhằm thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các nước thành viên ASEAN.

“Chúng tôi hy vọng các hoạt động trải nghiệm ý nghĩa này sẽ mang đến cho các đại biểu những kỷ niệm đáng nhớ, như một lời cảm ơn chân thành của nước chủ nhà Việt Nam dành cho tất cả bạn bè quốc tế”, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ.

Trong thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam mong muốn nhận được sự ủng hộ và hợp tác tích cực của cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia nói chung và tội phạm truy nã nói riêng.

Tại buổi tiệc, thay mặt đạo Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã trao quà lưu niệm tặng các đại biểu.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và các đại biểu.